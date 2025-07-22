Госдума приняла закон о регулировании рассрочки

В России будут на государственном уровне регулировать деятельность сервисов рассрочки при оплате товаров и услуг. Соответствующий закон принят Госдумой в окончательном третьем чтении.
С 1 апреля 2026 года максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а лимит на покупки без передачи данных в бюро кредитных историй — 50 тысяч рублей. «Сервисы рассрочки стали неотъемлемой частью финансового рынка, и их регулирование — важный шаг к защите прав потребителей. Закон создает четкие правила для операторов, предотвращая злоупотребления, но при этом сохраняет доступность этого инструмента для граждан», — прокомментировал принятие закона член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, его слова передает агентство «Прайм».
Документ предусматривает передачу сведений о договорах в бюро кредитных историй при превышении лимита в 50 тысяч рублей, что позволит отслеживать общую задолженность граждан и снизить риски банкротства среди малообеспеченных россиян. Как отмечали в Банке России, подобная мера поможет избежать появления непрозрачных долговых обязательств и усилит контроль в сфере рассрочек. Закон также устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки: ими могут быть только юридические лица, внесенные в специальный реестр, с капиталом не менее 5 миллионов рублей (если они не являются банками или микрофинансовыми организациями). Надзор за их деятельностью будет осуществлять Банк России.
Новые правила не затронут договоры рассрочки, заключенные до 1 апреля 2026 года, а также не распространятся на сделки между покупателем и продавцом напрямую или на участников эксперимента по исламскому банкингу. Помимо основного закона, депутаты приняли сопутствующий законопроект, который запрещает устанавливать разные цены на товары или услуги в зависимости от использования сервиса рассрочки, за исключением ряда случаев, предусмотренных законодательством.
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