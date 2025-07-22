СК проверяет казанского блогера Воробьева после разжигания межнациональной вражды

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении казанского блогера Юрия Воробьева. Его подозревают в возможном совершении экстремистских действий после разжигания межнациональной вражды — в его telegram-каналах публиковались посты с критикой закона о защите русского языка. Об этом пишут местные СМИ. Также Воробьев в своих постах оскорблял советника президента России Елену Ямпольскую.
«Следственный комитет России инициировал доследственную проверку в отношении блогера Юрия Воробьева из Татарстана. Поводом стали публикации, которые могут содержать признаки экстремизма в отношении федеральной национальной политики», — говорится в публикации портала «Казань — Татарстан — Новости» в социальной сети «ВКонтакте». Воробьев — администратор нескольких анонимных telegram-каналов: «Татарское прииртышье», «Вахтер Ремзавода» и «ГиперОмск». В них публиковались посты с критикой действий и оскорблениями в адрес разработчиков президентского указа о защите русского языка.
Воробьева подозревают в связях с депутатами Госсовета Татарстана, которые ранее критиковали указ президента России № 474 о поддержке национальной культуры.
В случае, если следствие подтвердит факты финансовой поддержки блогера Воробьева со стороны властей Татарстана и Марий Эл, к ответственности могут быть привлечены высокопоставленные чиновники из указанных регионов, а самому Воробьеву может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.
Указ №474 был принят 11 июля 2025 года. Он закрепляет статус русского языка как основы государственности, гарантирует сохранение языкового многообразия при особой роли русского языка, а также защищает право российских граждан использовать родной язык за рубежом.
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