СК проверяет казанского блогера Воробьева после разжигания межнациональной вражды

СК начал проверку блогера Воробьева на совершение экстремистских действий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи проверяют блогера на возможный экстремизм
Следователи проверяют блогера на возможный экстремизм Фото:

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении казанского блогера Юрия Воробьева. Его подозревают в возможном совершении экстремистских действий после разжигания межнациональной вражды — в его telegram-каналах публиковались посты с критикой закона о защите русского языка. Об этом пишут местные СМИ. Также Воробьев в своих постах оскорблял советника президента России Елену Ямпольскую.

«Следственный комитет России инициировал доследственную проверку в отношении блогера Юрия Воробьева из Татарстана. Поводом стали публикации, которые могут содержать признаки экстремизма в отношении федеральной национальной политики», — говорится в публикации портала «Казань — Татарстан — Новости» в социальной сети «ВКонтакте». Воробьев — администратор нескольких анонимных telegram-каналов: «Татарское прииртышье», «Вахтер Ремзавода» и «ГиперОмск». В них публиковались посты с критикой действий и оскорблениями в адрес разработчиков президентского указа о защите русского языка.

Воробьева подозревают в связях с депутатами Госсовета Татарстана, которые ранее критиковали указ президента России № 474 о поддержке национальной культуры.

В случае, если следствие подтвердит факты финансовой поддержки блогера Воробьева со стороны властей Татарстана и Марий Эл, к ответственности могут быть привлечены высокопоставленные чиновники из указанных регионов, а самому Воробьеву может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

Указ №474 был принят 11 июля 2025 года. Он закрепляет статус русского языка как основы государственности, гарантирует сохранение языкового многообразия при особой роли русского языка, а также защищает право российских граждан использовать родной язык за рубежом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении казанского блогера Юрия Воробьева. Его подозревают в возможном совершении экстремистских действий после разжигания межнациональной вражды — в его telegram-каналах публиковались посты с критикой закона о защите русского языка. Об этом пишут местные СМИ. Также Воробьев в своих постах оскорблял советника президента России Елену Ямпольскую. «Следственный комитет России инициировал доследственную проверку в отношении блогера Юрия Воробьева из Татарстана. Поводом стали публикации, которые могут содержать признаки экстремизма в отношении федеральной национальной политики», — говорится в публикации портала «Казань — Татарстан — Новости» в социальной сети «ВКонтакте». Воробьев — администратор нескольких анонимных telegram-каналов: «Татарское прииртышье», «Вахтер Ремзавода» и «ГиперОмск». В них публиковались посты с критикой действий и оскорблениями в адрес разработчиков президентского указа о защите русского языка. Воробьева подозревают в связях с депутатами Госсовета Татарстана, которые ранее критиковали указ президента России № 474 о поддержке национальной культуры. В случае, если следствие подтвердит факты финансовой поддержки блогера Воробьева со стороны властей Татарстана и Марий Эл, к ответственности могут быть привлечены высокопоставленные чиновники из указанных регионов, а самому Воробьеву может грозить лишение свободы на срок до 12 лет. Указ №474 был принят 11 июля 2025 года. Он закрепляет статус русского языка как основы государственности, гарантирует сохранение языкового многообразия при особой роли русского языка, а также защищает право российских граждан использовать родной язык за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...