Телефонных операторов обяжут блокировать счета неблагонадежных россиян

Телефонные операторы смогут блокировать услуги связи для абонентов, на чьи банковские счета наложен арест. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях.
«Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно пояснениям к законопроекту, ограничительные меры в первую очередь коснутся тех абонентов, кто использует телефонные номера для «отмывания» денег, полученных преступным путем, посредством перечисления на счет этих номеров крупных авансовых платежей.
Новый закон согласуется с другим законопроектом, предусматривающим еще и блокировку банковских счетов и электронных средств, если есть подозрения в связи их с преступлениями. Авторы инициативы предполагают, что таким образом будет повышена эффективность противодействия финансовым преступлениям.
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