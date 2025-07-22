Телефонных операторов обяжут блокировать счета неблагонадежных россиян

Госдума приняла закон о блокировке услуг связи для мошенников
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Блокировка телефонных номеров поможет эффективнее противодействовать финансовым преступлениям
Блокировка телефонных номеров поможет эффективнее противодействовать финансовым преступлениям Фото:

Телефонные операторы смогут блокировать услуги связи для абонентов, на чьи банковские счета наложен арест. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях.

«Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно пояснениям к законопроекту, ограничительные меры в первую очередь коснутся тех абонентов, кто использует телефонные номера для «отмывания» денег, полученных преступным путем, посредством перечисления на счет этих номеров крупных авансовых платежей.

Новый закон согласуется с другим законопроектом, предусматривающим еще и блокировку банковских счетов и электронных средств, если есть подозрения в связи их с преступлениями. Авторы инициативы предполагают, что таким образом будет повышена эффективность противодействия финансовым преступлениям.

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Телефонные операторы смогут блокировать услуги связи для абонентов, на чьи банковские счета наложен арест. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях. «Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу. Согласно пояснениям к законопроекту, ограничительные меры в первую очередь коснутся тех абонентов, кто использует телефонные номера для «отмывания» денег, полученных преступным путем, посредством перечисления на счет этих номеров крупных авансовых платежей. Новый закон согласуется с другим законопроектом, предусматривающим еще и блокировку банковских счетов и электронных средств, если есть подозрения в связи их с преступлениями. Авторы инициативы предполагают, что таким образом будет повышена эффективность противодействия финансовым преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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