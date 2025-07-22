Госдума приняла закон о регулировании платформенной экономики

Госдума РФ приняла закон о регулировании платформенной экономики. Документ устанавливает новые правила для цифровых платформ, выступающих посредниками при продаже товаров и оказании услуг, сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
«Так как цифровая экономика все больше набирает обороты и становится де-факто отдельной отраслью, где возникают свои финансовые, трудовые и договорные взаимоотношения, а также и спорные вопросы, то становится очевидным, что все это требует соответствующего отдельного регулирования», — заявила Надежда Школкина, ее слова передает РИА Новости. По данным депутата, принятый закон — первый шаг в регулировании платформенной экономики, начиная с маркетплейсов, и станет основой для дальнейшей работы с другими платформами.
В соответствии с новым законом, владельцы цифровых платформ обязаны проводить проверку продавцов перед их допуском на площадки через государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также через единую систему идентификации. Предусмотрена техническая возможность для покупателей связываться с поставщиками для упрощения возврата некачественного товара. Кроме того, платформа должна обеспечивать равный доступ для всех участников и публиковать правила работы без дискриминационных условий. Продажа запрещенных товаров на маркетплейсах исключена.
Дополнительно закон предусматривает обязательный информационный обмен между операторами цифровых платформ и налоговыми органами, а также государственный контроль за соблюдением новых требований. Правительство РФ будет устанавливать критерии для включения платформ в специальный реестр, а также порядок проверки сведений о продавцах. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. Новые нормы не затрагивают аудиовизуальные сервисы, финансовые организации, электронные площадки в сфере госзакупок и ряд других категорий сервисов.
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