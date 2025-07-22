Трамп принял решение о выходе из ЮНЕСКО

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Трамп заявил о выходе из Юнеско
Трамп заявил о выходе из Юнеско Фото:

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она также выступила с критикой в сторону организации. 

«Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает... разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре», — передает слова заместителя пресс-секретаря Белого дома газета New York Post.

По данным чиновника из Белого дома, представители администрации США выступили с критикой в адрес ЮНЕСКО за продвижение политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI), а также обвинили организацию в предвзятости по отношению к Палестине и Китаю. 

Штаты впервые вышли из ЮНЕСКО еще в 2018 году, тогда это решение тоже было принято Трампом. Однако следующий президент Джо Байден вернул США в состав организации спустя пять лет — в 2023 году. В феврале текущего года Трамп приказал провести 90-дневный пересмотр присутствия Штатов в ЮНЕСКО. 

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Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она также выступила с критикой в сторону организации.  «Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает... разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре», — передает слова заместителя пресс-секретаря Белого дома газета New York Post. По данным чиновника из Белого дома, представители администрации США выступили с критикой в адрес ЮНЕСКО за продвижение политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI), а также обвинили организацию в предвзятости по отношению к Палестине и Китаю.  Штаты впервые вышли из ЮНЕСКО еще в 2018 году, тогда это решение тоже было принято Трампом. Однако следующий президент Джо Байден вернул США в состав организации спустя пять лет — в 2023 году. В феврале текущего года Трамп приказал провести 90-дневный пересмотр присутствия Штатов в ЮНЕСКО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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