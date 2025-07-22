Трамп принял решение о выходе из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она также выступила с критикой в сторону организации.
«Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает... разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре», — передает слова заместителя пресс-секретаря Белого дома газета New York Post.
По данным чиновника из Белого дома, представители администрации США выступили с критикой в адрес ЮНЕСКО за продвижение политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI), а также обвинили организацию в предвзятости по отношению к Палестине и Китаю.
Штаты впервые вышли из ЮНЕСКО еще в 2018 году, тогда это решение тоже было принято Трампом. Однако следующий президент Джо Байден вернул США в состав организации спустя пять лет — в 2023 году. В феврале текущего года Трамп приказал провести 90-дневный пересмотр присутствия Штатов в ЮНЕСКО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.