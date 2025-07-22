В США рассказали о подарке Трампа России, который усилил ее влияние в мире

NI: Россия может занять место USAID после его закрытия Трампом
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Трамп помогает России усиливать ее влияние, пишет NI
Трамп помогает России усиливать ее влияние, пишет NI Фото:

После ликвидации президентом США Дональдом Трампом Агентства по международному развитию (USAID) у России появилась возможность занять освободившуюся нишу и укрепить свое влияние. Об этом пишет издание The National Interest.

«Налицо понимание того, что раз международный авторитет Америки падает, Кремлю выпала возможность укрепить собственный», — говорится в материале издания. Там добавили, что особенно Россия может усилить свое влияние в странах Африки и Глобального Юга.

Теперь в США часть программ иностранной помощи перейдет в ведение Госдепа,. Остальные пересмотрят или заморозят, заключил автор.

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После ликвидации президентом США Дональдом Трампом Агентства по международному развитию (USAID) у России появилась возможность занять освободившуюся нишу и укрепить свое влияние. Об этом пишет издание The National Interest. «Налицо понимание того, что раз международный авторитет Америки падает, Кремлю выпала возможность укрепить собственный», — говорится в материале издания. Там добавили, что особенно Россия может усилить свое влияние в странах Африки и Глобального Юга. Теперь в США часть программ иностранной помощи перейдет в ведение Госдепа,. Остальные пересмотрят или заморозят, заключил автор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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