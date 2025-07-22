В США рассказали о подарке Трампа России, который усилил ее влияние в мире

После ликвидации президентом США Дональдом Трампом Агентства по международному развитию (USAID) у России появилась возможность занять освободившуюся нишу и укрепить свое влияние. Об этом пишет издание The National Interest.
«Налицо понимание того, что раз международный авторитет Америки падает, Кремлю выпала возможность укрепить собственный», — говорится в материале издания. Там добавили, что особенно Россия может усилить свое влияние в странах Африки и Глобального Юга.
Теперь в США часть программ иностранной помощи перейдет в ведение Госдепа,. Остальные пересмотрят или заморозят, заключил автор.
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