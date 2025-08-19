Орбан предложил ЕС провести саммит с Россией

ЕС может провести саммит с Россией. С таким предложением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа — Россия», — заявил Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Сообщение было опубликовано после прошедшего онлайн-саммита Евросоюза.
Ранее Виктор Орбан уже настаивал о проведении саммита ЕС — Россия. По его словам, если Европа захочет взять в свои руки решения о своем будущем, то она не может обижаться на российского президента. Об этом сообщает Национальная служба новостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.