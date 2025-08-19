Орбан предложил ЕС провести саммит с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предположение о проведении саммита ЕС с Россией выдвинул сам Орбан, заявил он в соцсетях
Предположение о проведении саммита ЕС с Россией выдвинул сам Орбан, заявил он в соцсетях Фото:

ЕС может провести саммит с Россией. С таким предложением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа — Россия», — заявил Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Сообщение было опубликовано после прошедшего онлайн-саммита Евросоюза.

Ранее Виктор Орбан уже настаивал о проведении саммита ЕС — Россия. По его словам, если Европа захочет взять в свои руки решения о своем будущем, то она не может обижаться на российского президента. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЕС может провести саммит с Россией. С таким предложением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа — Россия», — заявил Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Сообщение было опубликовано после прошедшего онлайн-саммита Евросоюза. Ранее Виктор Орбан уже настаивал о проведении саммита ЕС — Россия. По его словам, если Европа захочет взять в свои руки решения о своем будущем, то она не может обижаться на российского президента. Об этом сообщает Национальная служба новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...