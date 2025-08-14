Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные письма бывших руководителей американских разведслужб, работавших при президенте Бараке Обаме. По словам Габбард, эти документы подтверждают, что информация о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года была изначально ложной.
«Недавно рассекреченные электронные письма, отправленные 22 декабря 2016 года в соответствии с указом президента Обамы о фабрикации доклада разведывательного сообщества о России, [опубликованного] в январе 2017 года, показывают, что [на тот момент] директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о [якобы вмешательстве] России [в выборы]», — заявила Габбард. Сообщение опубликовано на ее странице в соцсети Х.
В одном из расcекреченных писем, адресованном директору ЦРУ Джону Бреннану, главе ФБР Джеймсу Коми и главе АНБ Майклу Роджерсу, директор национальной разведки США Джеймс Клэппер призывает коллег «пойти на компромисс с общепринятыми методами работы» разведведомств и как можно скорее завершить расследование, касающееся российской темы. В тексте указывается, что такая позиция Клэппера была связана с необходимостью выполнения указа президента Обамы и подготовкой доклада разведывательного сообщества о предполагаемом вмешательстве России в выборы.
Ранее в Министерство юстиции США был направлен доклад. Он содержал доказательства того, что администрация бывшего президента Барака Обамы фальсифицировала информацию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, передает 360.ru.
