Финляндия хочет вернуть на вооружение запрещенные в мире боеприпасы

Финляндия намерена вернуть на вооружение с января 2026 года противопехотные мины. Об этом сообщили в сухопутных силах страны. Власти страны официально уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей такие мины. Денонсация соглашения вступит в силу в начале следующего года.
«Сухопутные силы вернут противопехотные мины на вооружение уже в январе следующего года», — передает Yle. Инженер сухопутных сил Рику Микконен, в свою очередь, сообщил, что армия с 2026 года начнет разработку мер по возвращению противопехотных мин в систему обороны.
Президент Финляндии Александр Стубб заверил, что в мирное время мины будут храниться на складах. Решение о выходе из конвенции обсуждалось с ноября 2024 года на фоне заявлений о росте угрозы со стороны России. Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что этот шаг создаст риски лишь для самих финнов, так как минирование будет происходить внутри страны.
Оттавская конвенция запрещает производство, использование и хранение противопехотных мин. В соглашении участвуют 163 страны. Выйти из конвенции также планируют Польша, Латвия и Эстония. Они намерены, при необходимости, начать производство запрещенных в мире боеприпасов. Польская компания Niewiadow планирует возобновить крупномасштабное производство в 2027 году. Все страны сообщают, что не будут создавать минные поля в мирное время, но будут хранить мины для быстрого развертывания в случае угрозы, передает Mail.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.