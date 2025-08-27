Путин поздравил бригаду и полк ВС РФ с присвоением почетных наименований

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
30-ой артиллерийской бригаде присвоено звание «гвардейская», заявил Путин
30-ой артиллерийской бригаде присвоено звание «гвардейская», заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й артилерийской брады и 6-го инженерно-саперного полка. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с присвоением 30 артиллерийской бригаде почётного наименования „гвардейская“. Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — указано в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поздравлял личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 95-летием создания ВДВ, отмечая их мужество и вклад в укрепление обороноспособности страны. В поздравлении также подчеркивалась важная роль ветеранов и современных военнослужащих в обеспечении безопасности России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й артилерийской брады и 6-го инженерно-саперного полка. Сообщение опубликовано на сайте Кремля. «Поздравляю вас с присвоением 30 артиллерийской бригаде почётного наименования „гвардейская“. Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — указано в сообщении. Ранее президент Владимир Путин поздравлял личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 95-летием создания ВДВ, отмечая их мужество и вклад в укрепление обороноспособности страны. В поздравлении также подчеркивалась важная роль ветеранов и современных военнослужащих в обеспечении безопасности России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...