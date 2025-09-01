Россиян пугают агрессивными участниками СВО в такси

В России распространяется фейковое видео о якобы появившихся предупреждениях для пассажиров «Яндекс GO» о том, что водитель участвовал в специальной военной операции (СВО) и может быть опасен. Информация, появившаяся в соцсети TikTok, не соответствует действительности и основана на поддельных элементах фирменного стиля сервиса. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
На официальной странице «Яндекса» в соцсети «ВКонтакте» еще в 2024 году опубликовали новый логотип приложения «Go». В фейковых роликах в TikTok видно устаревший логотип, который не применяется в актуальной версии приложения. Был опубликован и новый фирменный дизайн карточек для водителей, и он полностью отличается от того, который показан в видео.
По данным портала 59.ru, официальный дизайн карточек для водителей предусматривает только информацию о возможных ограничениях по здоровью, например, слабослышащий или глухой водитель. Это подтверждает фотография, сделанная журналистом, на которой водитель «Яндекс GO» держит официальную табличку с соответствующим предупреждением. Дизайн этой таблички не совпадает с тем, что распространено в фейковом видео.
На специальном сайте для водителей «Яндекс GO» размещены инструкции по взаимодействию с пассажирами с учетом особенностей здоровья, однако никаких указаний или официальных карточек для участников СВО там нет. В компании подчеркивают, что не вводили новых правил или предупреждений для пассажиров относительно водителей с опытом участия в СВО.
