План Европы и Украины разозлил Трампа

Политолог Зудин: Украина и Европа отвлекают Трампа от основных целей США
План Европы вооружать Украину мешает президенту США Дональду Трампу сосредоточиться на главной цели — противостоянии Китаю. Об этом в интервью URA.RU заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Трамп недоволен тем, что европейцы сопротивляются реализации его плана в отношении Украины. Его план состоит все-таки в том, чтобы военный конфликт на Украине закончился. Украина мешает сосредоточить основное внимание, главные ресурсы и силы на противодействии Китаю», — отметил политолог.

Ранее французское издание Le Point сообщало, что восстановление рабочих отношений с Россией является для Трампа приоритетом, а украинский вопрос стал главным препятствием для этого. Президент Владимир Путин также отмечал, что администрация Трампа предпринимала попытки остановить боевые действия на Украине, а сам Трамп называл себя ключевой фигурой в урегулировании кризиса.

