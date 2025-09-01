План Европы и Украины разозлил Трампа

План Европы вооружать Украину мешает президенту США Дональду Трампу сосредоточиться на главной цели — противостоянии Китаю. Об этом в интервью URA.RU заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
«Трамп недоволен тем, что европейцы сопротивляются реализации его плана в отношении Украины. Его план состоит все-таки в том, чтобы военный конфликт на Украине закончился. Украина мешает сосредоточить основное внимание, главные ресурсы и силы на противодействии Китаю», — отметил политолог.
Ранее французское издание Le Point сообщало, что восстановление рабочих отношений с Россией является для Трампа приоритетом, а украинский вопрос стал главным препятствием для этого. Президент Владимир Путин также отмечал, что администрация Трампа предпринимала попытки остановить боевые действия на Украине, а сам Трамп называл себя ключевой фигурой в урегулировании кризиса.
