«Союзмультфильм» подал два иска из-за крокодила Гены

Союзмультфильм подал в суд иски за нарушение прав на изображение крокодила Гены
Киностудия «Союзмультфильм» подала в московские суды два иска о взыскании компенсаций за нарушение авторских прав на образ крокодила Гены. Информацию об этом предоставила пресс-служба столичных судов.

«Киностудия „Союзмультфильм“ взыскивает через суд компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В суде сообщили, что заседание по иску киностудии к Гусеву С.Н. пройдет в Таганском районном суде Москвы 2 октября. Рассмотрение второго иска к Шаташвили М.Р. назначено на 9 октября в Савеловском районном суде столицы.

Ранее стало известно, что Индустриальный районный суд города Перми вынес решение в пользу киностудии «Союзмультфильм» по делу против собственника одного из местных интернет-ресурсов, который без разрешения использовал изображения персонажей Чебурашки и Крокодила Гены в рекламных материалах, продвигающих праздничные услуги. Суд постановил взыскать с ответчика сумму в размере 53 тысяч рублей.

