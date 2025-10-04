Генштаб ВСУ: украинские военные сбивали дроны над Данией

Украинские военные сбивали датские беспилотники в небе над Данией. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«В его (Генштаба — прим. URA.RU) заявлении говорится, что украинские военные показали полученный в ходе войны боевой опыт», — сказано в сообщении Генштаба. Его публикует украинское издание «СТРАНА.ua».
Ранее глава российского государства Владимир Путин иронично отметил, что впредь не намерен запускать беспилотники на территорию Дании. Об этом российский глава сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Он также добавил, что у российской армии нет дронов, которые могли бы долетать до португальского Лиссабона, передает RT.
