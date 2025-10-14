ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро за конфликт 2008 года

Россия должна будет выплатить Грузии 253 миллиона евро за конфликт в 2008 году. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по государственному иску Грузии, которая заявила о якобы имевших место нарушениях прав человека.
Иск был подан в 2018 году, спустя десять лет после описываемых событий, передает ТАСС. Суд удовлетворил его, хотя в октябре 2021 года отклонил заявления жителей Южной Осетии, которые жаловались на нарушение их прав во время военного конфликта 2008 года. Тогда суд решил, что Грузия не могла осуществлять власть в этих районах, соответственно, события не подпадали под грузинскую юрисдикцию.
Нападение на Южную Осетию произошло в ночь на 8 августа 2008 года. В конфликт вмешалась Россия, так как многие жители республики к тому моменту приняли гражданство РФ. Жертвами пятидневного противостояния стали более тысячи человек, в том числе 72 российских военнослужащих. Результатом этого конфликта стало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.
