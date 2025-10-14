ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро за конфликт 2008 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грузия требует от России выплаты за конфликт 2008 года
Грузия требует от России выплаты за конфликт 2008 года Фото:

Россия должна будет выплатить Грузии 253 миллиона евро за конфликт в 2008 году. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по государственному иску Грузии, которая заявила о якобы имевших место нарушениях прав человека.

Иск был подан в 2018 году, спустя десять лет после описываемых событий, передает ТАСС. Суд удовлетворил его, хотя в октябре 2021 года отклонил заявления жителей Южной Осетии, которые жаловались на нарушение их прав во время военного конфликта 2008 года. Тогда суд решил, что Грузия не могла осуществлять власть в этих районах, соответственно, события не подпадали под грузинскую юрисдикцию.

Нападение на Южную Осетию произошло в ночь на 8 августа 2008 года. В конфликт вмешалась Россия, так как многие жители республики к тому моменту приняли гражданство РФ. Жертвами пятидневного противостояния стали более тысячи человек, в том числе 72 российских военнослужащих. Результатом этого конфликта стало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна будет выплатить Грузии 253 миллиона евро за конфликт в 2008 году. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ ) по государственному иску Грузии, которая заявила о якобы имевших место нарушениях прав человека. Иск был подан в 2018 году, спустя десять лет после описываемых событий, передает ТАСС. Суд удовлетворил его, хотя в октябре 2021 года отклонил заявления жителей Южной Осетии, которые жаловались на нарушение их прав во время военного конфликта 2008 года. Тогда суд решил, что Грузия не могла осуществлять власть в этих районах, соответственно, события не подпадали под грузинскую юрисдикцию. Нападение на Южную Осетию произошло в ночь на 8 августа 2008 года. В конфликт вмешалась Россия, так как многие жители республики к тому моменту приняли гражданство РФ. Жертвами пятидневного противостояния стали более тысячи человек, в том числе 72 российских военнослужащих. Результатом этого конфликта стало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...