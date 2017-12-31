Уральская гадалка раскинула карты на губернаторов и олигархов

10:45 31 декабря 2017 0

Мы каждый год гадаем на наших героев. Наиболее пытливые читатели могут найти предыдущие материалы и сделать выводы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три карты — и вся судьба как на ладони. Профессиональная гадалка перетасовала колоду и рассказала, чего ждать в 2018 году главным героям публикаций нашего агентства. Губернаторам действующим и бывшим, олигархам и политикам и даже ямальскому школьнику, согласившемуся ради поездки в Берлин переписать свое сочинение о фашисте.

Для подготовки материала «URA.RU» обратилось к гадалке из Челябинска Светлане Валентиновне. Так как предстояло гадать на 21 VIP, по три от каждого региона, договорились просто кинуть по три карты на героя. Абсолютное большинство VIP Светлана Валентиновна не знала, но, взглянув на фото, с такой точностью давала характеристику, что удивились даже наши коллеги из других редакций.

Свердловская область

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, если верить картам, год будет не слишком удачным. И, чтобы его спокойно пережить, следует позаботиться о личном комфорте и как можно больше времени уделять семье. «Детьми пусть занимается!» — подвела итог Светлана Валентиновна. Будто предчувствуя это, глава региона, как рассказывают представители его ближайшего окружения, строит себе дом. По разным, не подтвержденным ничем версиям, особняк находится то ли под Тюменью, то ли под Нижним Тагилом, в живописной глуши. С сыном Дмитрием Евгений Куйвашев проводит время в том числе и под объективами СМИ — в частности, посещал с ним один из «Иннопромов».

1/3 Евгению Куйвашеву надо заняться семьей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На руководителя администрации свердловского губернатора Владимира Тунгусова будут сильно влиять внешние факторы, и это влияние ему надо сдерживать — иногда агрессивными методами. «Говорит одно, думает другое, а делает третье!» — охарактеризовали Тунгусова, подчеркнув, что он быстро принимает решения, порой неправильные, «даже глупые».

Председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин имеет некую связь, по словам гадалки, с силовыми структурами. «2018 год у него в целом будет хороший! — посмотрела на карты Светлана Валентиновна. — Хотя есть что-то, что его пока сильно ограничивает. Но он найдет выход из ситуации».

Вероятно, под этим ограничением стоит понимать историю со строительством Томинского ГОКа, где процесс проходит под контролем общественников. А также изыскания, которые необходимо провести в Екатеринбурге, прежде чем реализовывать красивый проект кафедрального собора Святой Екатерины.

Челябинская область

Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ожидает не самый простой год — показали карты. «Есть хороший потенциал, но раскрыт не весь, — сообщила гадалка. — Надо пользоваться своим потенциалом. Очень многое в будущем году удастся, но не все». У Дубровского, как и у Игоря Алтушкина, есть некое «ограничение», не позволяющее действовать в полной мере.

Возможно, речь идет о передаче полномочий в сфере экологии с федерального на региональный уровень, чего добивается губернатор. Одной из главных тем будущего года станет официальное решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Негласная команда сверху — готовиться к саммитам — уже дана.

1/3 Борису Дубровскому надо использовать весь свой потенциал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова в 2018 году проблем не ожидается. Его предприятие «крепко стоит на ногах», бизнес стабилен. Самому Рашникову советуют почаще проводить время в общении с природой, точнее, речь идет о том, чтобы «хозяин Магнитки» увлекся садоводческими работами. Для олигархов это хорошая отдушина.

А вот экс-губернатору Михаилу Юревичу, как показали карты, «лучше сидеть дома». «Есть личные проблемы с финансами, — сообщила Светлана Валентинова. — Надо оставаться на месте, отсидеться и сосредоточиться на семье».

Под финансовыми проблемами следует понимать тот факт, что на российские счета бывшего главы региона, наложен арест. И это действительно только его проблемы, так сам бизнес, связанный с «Макфой», продолжает процветать. А под нынешним домом следует понимать Лондон, где находится экс-губернатор, пока в России расследуется его уголовное дело.

Тюменская область

Губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву в 2018 году лучше не проявлять инициативу. Но, когда станет улыбаться удача, тюменский губернатор неизменно окажется в самых первых рядах в статусе отличника.

«Очень хорошие карты легли! — одобрительно заметила Светлана Валентиновна, когда выпал расклад на главу администрации Тюмени Александра Моора. — Человек он эмоциональный. Ему надо чуть экономить свои эмоции. И подбирать то, что плохо лежит».

1/3 Владимир Якушев иногда будет совершать бессмысленные действия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карты угадали. Александр Моор в сентябре 2018 станет полновластным хозяином города. Гордума приняла решение, что мэром будет теперь глава администрации, а не председатель думы и в Тюмени закончится двоевластие.

Директор компании «ТНК-ВР Сибирь», депутат Тюменской областной думы Олег Чемезов — очень состоятельный, по словам гадалки, человек. В 2018 году ему предстоит много работать по возврату долгов, но Чемезов найдет нужное решение. А еще экс-директора компании «ТНК-ВР Сибирь» томит какая-то ностальгия по одному из периодов его жизни.

Югра

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в 2018 году, как и сейчас, будет полностью владеть ситуацией в своем хозяйстве. Но, как показывают карты, Комарова мечтает переехать в другой регион, «ближе к воде». Мечтам в будущем году исполниться не суждено. Это в очередной раз подтверждает, что слухи об отставке Комаровой, появляющиеся с завидной регулярностью, так и остаются слухами. Даже карты говорят, что у нее очень крепкие позиции.

1/3 Наталья Комарова мечтает уехать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Спортом занимается! Активно и профессионально» — сказала Светлана Валентиновна, посмотрев на фото депутата думы округа Руслана Проводникова, еще не зная, что перед ней бывший профессиональный боксер, а потом взглянула на карты. — Год будет очень хороший. За свое постоит!» У Проводникова есть конфликты в думе, но судя по предсказанию, оппоненты его недооценили.

У президента корпорации «Славтек» Александра Петермана будущий год, как показывают карты, ожидается хорошим. «Далеко не беден. Настрой боевой, но надо развивать внутреннюю интуицию», — сообщила гадалка. У президента «Славтека», говорят в ХМАО, сложности в бизнесе, точнее, в переговорах с федеральными сетями. Так что боевой настрой ему понадобится.

Ямал

«Мощный, сильный!» — охарактеризовали по фото губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Карты показали, что у него все получится, год будет успешным.

Гадалка посмотрела на фото экс-главы компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова и сделала вывод: «Пока полный застой!» В 2018 году Крюкову нужны новые люди, чтобы отбиваться от «оккупации и агрессии». На старую команду рассчитывать не приходится.

1/3 Ничто не омрачает будущее Дмитрия Кобылкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И немудрено! В компании старых друзей Павла Крюкова арестовали по обвинению в «коммерческом подкупе» (ч. 8 ст. 204 УК РФ). До 15 января он будет сидеть в СИЗО Салехарда.

«Тяжеловатый год будет у парня!» — вздохнула Светлана Валентиновна, раскинув карты на ученика гимназии из Нового Уренгоя Николая Десятниченко. То самого, что выступил с неоднозначным докладом в немецком бундестаге в День скорби. В 2018 году Николаю очень нужна будет моральная поддержка, особенно со стороны близких.

Курганская область

Про губернатора Курганской области Алексея Кокорина сказано, что у него есть новые идеи, которые он рассчитывает реализовать и что-то удастся в 2018 году. «Может быть, ему надо быть более открытым, — предположила гадалка. — А то только в узком кругу у него душа нараспашку».

1/3 У Алексея Кокорина душа нараспашку только среди своих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В целом год будет удачным», — такой прогноз выдали председателю Курганской облдумы Дмитрию Фролову. Про спикера парламента Зауралья сообщили, что он может «махать шашкой», резковат и надо быть чуть благоразумней. «Хороший семьянин!» — отметила гадалка. Опасения, что его карьера может пошатнуться из-за коррупционного скандала на его прежнем месте работы, в РЖД, видимо, напрасны.

«Все будет просто супер! — пообещали в 2018 году продюсеру Максиму Фадееву. — Человек занимается тем, что ему нравится — это приносит деньги». Светлана Валентиновна отметила, что на Фадеева выпали самые лучшие карты.

Пермский край

«Человек со способностями, генератор идей. Банкир, магнат, руководитель», — такой лестной характеристики удостоился губернатор Пермского края Максим Решетников. 2018 год у Решетникова будет стабильный и материально выгодный: «Пойдет до конца, будет использовать все шансы для побед».

У пермского губернатора много идей. А одна из самых масштабных —перенос части Горнозаводской железнодорожной ветки из центра Перми на противоположный берег Камы — начнет разрабатываться совместно с РЖД уже в 2018 году.

У экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина, как выясняется, достаточно много энергии и он не всегда может ее обуздать. «Год будет хороший, комфортный, — предсказали карты и гадалка. — Желателен узкий круг единомышленников, где он будет управлять событиями, но не людьми. Все получат одинаковую порцию, но все ли будут довольны?»

1/4 Можно отнестись к гаданию несерьезно, а можно прислушаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У знаменитого дирижера, работающего в Перми Теодора Курентзиса, проблемы как у большинства творческих людей. «Есть внутренние страхи, страхи потерь и провалов. Не все люди, что рядом, друзья! — сообщила Светлана Валентиновна. — Есть страх перед „уравниловкой“, которая, по его мнению, не всегда заслужена». Дирижера приглашали работать в Ковент-Гарден, но маэстро отказался. Он сосредоточится на подготовке балета «Золушка» и оперы «Кантос» на фестивале «Золотая маска».

Если подвести итог, то уральских губернаторов если и ожидают сложности, то серьезных проблем не будет. А всем прочим героям следует прислушаться к тому, о чем рассказали карты.