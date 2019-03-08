Феминисток шокировало предложение телеведущего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

8 Марта — не только в день праздника весны и красоты, но и день борьбы за равноправие полов, российское общество сотрясает проблема гендерного неравенства. Предоставить женщинам дополнительный выходной в связи с «физиологическими особенностями» предложил мэру Москвы Сергею Собянину столичный психолог и телеведущий Павел Раков.

В своем обращении он отметил, что женщины каждый месяц «сталкиваются с деликатной особенностью организма». Менструация, по его словам, «схожа по ощущениям с отравлением или простудой» и требует дополнительного выходного дня. «URA.RU» автор идеи пояснил, ссылаясь на собственный опыт работы в коллективе, что в критические дни «работоспособность женщин почти равна нулю, что создает негативную атмосферу среди сотрудников».

Феминисток такое предложение сильно удивило. «Честное слово, даже поражена такой обостренной заботой о нашей физиологии. Считаю это предложение абсурдным», — отметила в беседе с нашим агентством известная феминистка Санкт-Петербурга Ольга Липовская. «Я сомневаюсь в компетентности этого „эксперта“ в штанах и галстуке, который является рупором женских прав и привилегий на телевидении. Наличие менструации — общеизвестный факт, но утверждать, что все женщины в эти дни себя плохо чувствуют, неправильно. На женщину почему-то смотрят как на недочеловека», — возмутилась журналистка и поэтесса. «Никто не учитывает кризис среднего возраста у мужчин, их климакс, которые сшибают наших престарелых политиков и массу других мужчин. Я бы просто их уволила и набрала нормальных профессиональных людей, независимо от пола», — категорично заявила Липовская.

Другая питерская феминистка Анна Довгалюк, устроившая ранее перформанс против раздвинутых мужских ног в метро, брызгая на них хлоркой, назвала идею дополнительного выходного странной. «Делать официальный выходной в критические дни — предложение достаточно неординарное, странное и смешное», — отметила активистка в беседе с «URA.RU» «Если женщина себя плохо чувствует, она может пойти сама к доктору, взять справку и уйти на больничный. Нет необходимости в выходных по гендерным признакам», — добавила она. По мнению Довгалюк, исключение можно сделать для спортсменок или работниц физического труда. «Нам в Академии балета выдавали справку на три дня», — уточнила она.

Мужчины и женщины снова спорят о равенстве полов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По мнению медиков, Раков сильно преувеличил проблему женской нетрудоспособности в критические дни. «Я бы не предавала такое значение менструации, в норме эти дни не лишают женщин трудоспособности», — пояснила нам врач-гинеколог, проработавшая много лет в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова Людмила Дубницкая. Эксперт предупредила, что инициатива может быть даже вредной. «Просто предоставить женщине два дополнительных дня в месяц — это одно дело, но не надо привязывать их к менструальному циклу. В противном случае может появиться синдром „вторичной выгоды“ — женщина будет психологически, подсознательно настраивать себя на плохое самочувствие в эти дни», — пояснила врач-гинеколог.

Категорично высказался об инициативе протоиерей Димитрий Смирнов. Священник Русской Православной Церкви, запрещающей прихожанкам вход в храм во время месячных, заявил, что представительниц женского пола нужно вовсе освободить от работы. «Женщина вообще не должна работать, потому что она не лошадь», — заявил Смирнов. «Женщины созданы Богом, чтобы заниматься домом и детьми. Моя супруга дома трудится», — добавил он.

В российском Трудовом кодексе не прописаны дополнительные выходные дни для женщин. И вряд инициатива будет закреплена в законе, считает юрист Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Зиннур Зиннятуллин. «Вероятно, таких изменений принято не будет, потому что это не предусмотрено Трудовым кодексом. Нигде в мире такого нет», — пояснил он.