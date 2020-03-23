Чтобы заработать на недвижимости, торопиться не стоит Фото: Антон Белицкий © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Коронавирус и падающие цены на нефть с каждым днем усиливают мировой кризис. Россияне гадают, как сохранить накопленные сбережения. Многие уже кинулись в банки за ипотекой. Приобретение недвижимости действительно может обернуться прибылью, говорят эксперты, однако при этом важно учитывать ряд важных нюансов.

На рынке недвижимости в России заметное оживление — это подтверждают в Росреестре. «Все эксперты говорят, что, если вы хотите продавать недвижимость, то стоит сделать это сейчас, так как уже с апреля будет понижение цен на квадратный метр от 15 до 20%. Люди покупают недвижимость, чтобы спасти свои активы», — сообщил URA.RU директор аналитического отдела Rosreestr.net Алексей Багамутов.

Квартиры будут дешеветь

Валюту лучше пока приберечь Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В федеральной компании «Этажи» рассказали, что спрос на покупку квартир в филиалах агентства по всем регионам в марте вырос на 9%, запрос на ипотеку — на 34%. «Все банки отмечают в последние несколько дней невероятное количество заявок на одобрение ипотечного кредита», — сообщила управляющий директор брокерского департамента МИЭЛЬ Ирина Пешич. В то же время она отметила, что цены на квартиры упадут: «Если вам нравится какая-то квартира, но вас смущает цена, можете ожидать, что цена снизится в ближайшие несколько месяцев».

Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская также советует не торопиться. «Распечатывать долларовые сбережения пока не стоит. Да и вкладывать деньги в недвижимость можно не ранее конца апреля. Платежеспособность граждан станет сильно слабее к концу мая. Цены на недвижимость пойдут вниз. И тут вложения в перспективную жилую недвижимость с целью дальнейшей продажи станут оправданными», — уверена она. Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов напомнил в свою очередь, что ожидание опасно для ипотечников: 24 апреля Центробанк может пересмотреть ставку рефинансирования в сторону увеличения и тогда проценты на ипотеку также вырастут.

Как заработать на квадратных мерах?

Ильдар Хусаинов считает, что недвижимость может стать хорошей инвестицией, но потенциальному инвестору в жилье нужно учитывать массу параметров: стартовые цены на недвижимость в конкретно взятом городе и перспективы развития, бюджет покупки и планы по использованию недвижимости, ситуацию на строительном рынке в конкретном городе и не только. К тому же со временем предпочтения меняются.

Жилье в новых районах может подорожать Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

«В 2010—2011 годах в большинстве крупных городов России интерес был к квартирам в центральной части, соответственно, эта недвижимость и демонстрировала лучшую динамику роста стоимости. В 2015 инвестиционно привлекательными становятся квартиры в перспективных районах города с развитой инфраструктурой», — рассказал эксперт. Хорошими вложениями стали районы на окраинах городов, где была заново построена инфраструктура. Такие примеры, по его словам, были в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и других крупных городах.

«В 2014 году во многих городах было крайне привлекательно вкладывать в откровенно маленькие квартиры. Их можно было приобрести по предельно низкой цене и продать в полтора раза дороже», — отметил Хусаинов. Однако он подчеркнул, что тем, кто вкладывает деньги в недвижимость сейчас, не стоит ждать быстрых результатов. По его мнению, стоит рассмотреть покупку квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, а также за счет льготной ипотеки не Дальнем Востоке: Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинские, Комсомольска-на-Амуре.

Стоит ли вкладываться в коммерческую и загородную недвижимость?

Наталья Залюбовская считает, что в ближайшее время также будет выгодно покупать коммерческую недвижимость — из-за кризиса она падает в цене. «После любого кризиса и стагнации начинается процесс развития. На смену одним арендаторам придут другие», — подчеркнула она. Ирина Пешич отметила, что пока цены на многие объекты сильно завышены и вскоре могут упасть.

Коммерческая недвижимость может упасть в цене Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мнения экспертов по поводу перспектив покупки загородной недвижимости разошлись. «Загородная недвижимость все больше теряет в цене, поэтому вложения в эту сферу мало перспективны», — уверена Залюбовская. А вот руководитель департамента загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков считает, что потенциал рынка загородной недвижимости в качестве инструмента для инвестиций в России явно недооценен. «Мы отмечаем неплохую динамику роста стоимости земельных участков, находящихся на расстоянии 10-15 километров от города. Спрос на загородную недвижимость с каждым годом увеличивается, а количество свободных участков вокруг городов сокращается. Особо ликвидные варианты земельных участков могут принести доход в размере 15-20% от первоначальных вложений», — отметил он.

При этом эксперт отдельно подчеркнул, что правило не распространяется на пригород Москвы и Санкт-Петербурга (там зона намного шире) и на земельные участки на Черноморском побережье. По его словам, еще несколько лет назад ключевым фактором при выборе была цена участка, теперь же большое значение уделяется инфраструктуре и комфортной среде. «Увеличения стоимости земельных участков можно получить за счет строительства на них домов для будущей продажи, доходность первоначальных вложений может достигать 30%», — отметил Сауков.