Российский бизнесмен нашел способ ускорить строительство домов

Это поможет девелоперам меньше ждать официальных разрешений

07 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

Для сокращения сроков строительства разработан пакет предложений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России придумали способ уменьшить время строительства новых объектов. Новым ключом для ускорения согласований может стать сокращение сроков получения разрешений. С данным предложением выступил предприниматель и автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов . Как считает бизнесмен, в данной ситуации Россия может перенять опыт у зарубежных коллег. Курс на улучшение В 2020 году Всемирный Банк предоставил рейтинг стран, в которых легче всего вести бизнес. За пять лет Россия поднялась с 62 позиции на 26-ю. Однако, по мнению автора предложения, одной из основных проблем для девелоперов является долгое получение документов на строительство объектов. В этом плане лидерами являются Гонконг, Малайзия, ОАЭ, Дания и Сингапур. На примере Москвы можно понять, сколько времени занимает получение разрешения на строительства. Оформление всех документов и актов у застройщиков составляет 14 процедур и 162 дня. Однако в столице Дании Копенгагене подобный процесс занимает всего 64 дня и семь процедур. При этом стоимость составления разрешений в странах практически идентично. Давыдов предлагает начать с сокращения сроков подключения объектов к водоснабжению. Сейчас процесс занимает порядка 30 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU Отдельного сравнения заслуживает подключение к системе энергоснабжения. Несмотря на примерно одинаковое количество процедур — две в Москве против трех в Гонконге, количество дней сильно разнится — 38 суток против 24-х. «Очевидно, что одной из основных проблем для строительной сферы в России являются длительные сроки исполнения. Эти сроки напрямую не зависят от застройщика, так как работы по внешнему подключению к электросети происходят на стороне МОЭСК. Застройщик же должен только подготовить внутреннюю сеть здания к подключению, а это происходит на этапе строительства», — отмечает Дмитрий Давыдов. Что предлагается? Для ускорения процессов автор предлагает крупный пакет предложений. Для их реализации потребуется законодательная поддержка со стороны государства. При этом дополнительных вливаний бюджетных средств не потребуется. Для начала предлагается сократить срок подключения объектов к водоснабжению. На данный момент в России это занимает порядка 30 дней. Второе — сокращение дней подключения к электричеству в четыре раза (до 10 дней). Сроки получения всех разрешений на строительство можно сократить в два-три раза Фото: Александр Елизаров © URA.RU Давыдов считает, что многие из процессов можно оптимизировать, разрешив ведомствам проводить многие процедуры одновременно. «Россия на правильном пути в вопросах упрощения процедур для предпринимателей, но впереди еще много работы, чтобы выйти в лидеры среди стран с наиболее легкой и лояльной системой ведения бизнеса. Благодаря нашим предложениям, Россия сможет сократить сроки получения всех разрешений на строительство в два-три раза. Это не только благополучно скажется на развитии строительной инфраструктуры, но и повысит инвестиционную привлекательность страны», — говорит Дмитрий Давыдов. Основным шагом станет сокращение лишних процедур, которые при реформе могут стать просто ненужными. Это предоставление одной и той же документации в инстанции на разных этапах. Для этого необходимо создание единой базы документов, с помощью которой каждый контролирующий орган может в любое время брать необходимые данные. Такая система позволит избежать лишней бюрократии и сократит время ожидания. «В Дании предприниматель предоставляет все необходимые документы на первой стадии получения разрешения. С этого момента, человеку больше не нужно предоставлять какие-либо дополнительные документы. Проверка и выдача разрешения занимает 21 день. Количество процедур в Копенгагене вдвое меньше, чем в Москве, и они занимают в 2,5 раза меньше времени. В Малайзии, если взять за пример Куала-Лумпур, документы подаются в Единый центр мэрии, который самостоятельно направляет все бумаги по нужным инстанциям», — делится Дмитрий Давыдов. Партнерский материал

В России придумали способ уменьшить время строительства новых объектов. Новым ключом для ускорения согласований может стать сокращение сроков получения разрешений. С данным предложением выступил предприниматель и автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов. Как считает бизнесмен, в данной ситуации Россия может перенять опыт у зарубежных коллег. Курс на улучшение В 2020 году Всемирный Банк предоставил рейтинг стран, в которых легче всего вести бизнес. За пять лет Россия поднялась с 62 позиции на 26-ю. Однако, по мнению автора предложения, одной из основных проблем для девелоперов является долгое получение документов на строительство объектов. В этом плане лидерами являются Гонконг, Малайзия, ОАЭ, Дания и Сингапур. На примере Москвы можно понять, сколько времени занимает получение разрешения на строительства. Оформление всех документов и актов у застройщиков составляет 14 процедур и 162 дня. Однако в столице Дании Копенгагене подобный процесс занимает всего 64 дня и семь процедур. При этом стоимость составления разрешений в странах практически идентично. Отдельного сравнения заслуживает подключение к системе энергоснабжения. Несмотря на примерно одинаковое количество процедур — две в Москве против трех в Гонконге, количество дней сильно разнится — 38 суток против 24-х. «Очевидно, что одной из основных проблем для строительной сферы в России являются длительные сроки исполнения. Эти сроки напрямую не зависят от застройщика, так как работы по внешнему подключению к электросети происходят на стороне МОЭСК. Застройщик же должен только подготовить внутреннюю сеть здания к подключению, а это происходит на этапе строительства», — отмечает Дмитрий Давыдов. Что предлагается? Для ускорения процессов автор предлагает крупный пакет предложений. Для их реализации потребуется законодательная поддержка со стороны государства. При этом дополнительных вливаний бюджетных средств не потребуется. Для начала предлагается сократить срок подключения объектов к водоснабжению. На данный момент в России это занимает порядка 30 дней. Второе — сокращение дней подключения к электричеству в четыре раза (до 10 дней). Давыдов считает, что многие из процессов можно оптимизировать, разрешив ведомствам проводить многие процедуры одновременно. «Россия на правильном пути в вопросах упрощения процедур для предпринимателей, но впереди еще много работы, чтобы выйти в лидеры среди стран с наиболее легкой и лояльной системой ведения бизнеса. Благодаря нашим предложениям, Россия сможет сократить сроки получения всех разрешений на строительство в два-три раза. Это не только благополучно скажется на развитии строительной инфраструктуры, но и повысит инвестиционную привлекательность страны», — говорит Дмитрий Давыдов. Основным шагом станет сокращение лишних процедур, которые при реформе могут стать просто ненужными. Это предоставление одной и той же документации в инстанции на разных этапах. Для этого необходимо создание единой базы документов, с помощью которой каждый контролирующий орган может в любое время брать необходимые данные. Такая система позволит избежать лишней бюрократии и сократит время ожидания. «В Дании предприниматель предоставляет все необходимые документы на первой стадии получения разрешения. С этого момента, человеку больше не нужно предоставлять какие-либо дополнительные документы. Проверка и выдача разрешения занимает 21 день. Количество процедур в Копенгагене вдвое меньше, чем в Москве, и они занимают в 2,5 раза меньше времени. В Малайзии, если взять за пример Куала-Лумпур, документы подаются в Единый центр мэрии, который самостоятельно направляет все бумаги по нужным инстанциям», — делится Дмитрий Давыдов. Партнерский материал