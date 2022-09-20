Путин ответил на дипломатический шантаж Байдена

Он показал, что Россия сохранила свой вес в отношениях с друзьями США

20 сентября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ответил на шантаж США в отношении России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отреагировал на дипломатический шантаж американского лидера Джо Байдена. Принимая в Кремле 20 сентября верительные грамоты от послов 24 государств, в том числе недружественных, Путин показал, что Россия не в изоляции, что она готова к взаимодействию и с ней готовы сотрудничать даже приверженцы антироссийской политики США, пояснили URA.RU политологи. По их мнению, эти страны следуют текущей конъюнктуре, но оставляют для себя возможность наладить партнерские связи с РФ. Верительные грамоты Путину сегодня вручили послы 24 государств. Приветствуя дипломатов, президент отметил, что их миссия — «содействовать развитию многоплановых отношений между представляемыми государствами и Россией». «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа посольств на ключевых направлениях была успешной. Ваши инициативы, нацеленные на упрочение взаимопонимания между нашими народами, будут пользоваться поддержкой со стороны российских властей и общественных и деловых кругов нашей страны», — заверил Путин. В Кремль с верительными грамотами приехали 24 иностранных посла Фото: kremlin.ru Вместе с тем послы должны учитывать, что работать в России им придется в особых условиях, когда в мире активно формируется многополярность, подчеркнул президент РФ. Страны-приверженцы этого процесса «наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку». «У этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие», — сказал Путин, напомнив о «застрявших» в европейских портах морских судах с российскими удобрениями, которые РФ готова передать бесплатно бедным странам. Путин заявил, что Россия не свернет со своего суверенного курса. Она будет и дальше «продвигать объединительную межгосударственную повестку дня», «содействовать урегулированию острых региональных конфликтов». Из-за ковидных ограничений послы не смогли передать документы президенту РФ лично в руки Фото: kremlin.ru По традиции президент РФ охарактеризовал отношения России со всеми государствами, послы которых присутствовали в Кремле. Дружескими Путин считает связи с Уругваем, Египтом, Ливией, Арменией, Танзанией, Колумбией, Угандой, Суданом. Стратегическими партнерами он назвал Алжир, Армению, Венесуэлу. Братские отношения, помимо дружбы и стратегического партнерства, Россию связывают с Белоруссией и Сербией, заметил президент. Путин дал понять послу Молдавии, что эта страна «исторически близка» России, и отношения двух стран должны отвечать «коренным интересам их народов». Малийцам он пообещал всестороннюю помощь, в том числе в виде удобрений и продовольствия. Характеризуя связи России со ставшей недружественной Португалией, президент подчеркнул, что на протяжении столетий они носили «обоюдовыгодный характер», и, уверен Путин, «ситуация выправится». Новая Зеландия в годы Второй мировой войны вместе с СССР входила в антигитлеровскую коалицию и боролась с нацизмом, теперь же отношения дали трещину. Как и некогда дружеские контакты с Кипром и Южной Кореей: говоря об этих государства, Путин сказал, что РФ выступает за урегулирование существующих там проблем в соответствии с международными нормами. В 2021 году прошло две церемонии вручения верительных грамот, и обе — перед большими переговорами российского лидера с президентом США Джо Байденом (на фото) Фото: Patrick Semansky AP/TASS В 2021 году Путин дважды принимал верительные грамоты у иностранных послов, и оба раза перед переговорами с президентом США Джо Байденом: 16 мая — перед встречей в Женеве, которая состоялась в июне, и 1 декабря — перед телефонными переговорами, которые прошли 10 декабря. В этом году российский президент сделал это впервые. Причем прием в Кремле состоялся совершенно в новых условиях — на фоне глобальных изменений миропорядка, санкционной войны против России из-за спецоперации в Донбассе и на Украине и попыток США заблокировать приезд российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на заседание Генассамблеи ООН. Получение президентом РФ верительных грамот говорит о «доброй воле между государствами, которая должна привести к взаимовыгодным политическим, экономическим и военным отношениям», пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Недружественным же государствам, которые не разорвали отношения с РФ, Путин вновь показал, что Россия открыта для диалога на взаимовыгодной основе. «Это значит, что мы надеемся на стабилизацию в будущем. Верительные грамоты, которые принимает президент Путин, символизируют стремление других государств выстроить добрососедские, взаимовыгодные отношения с Россией и продолжать постоянные коммуникации, которые обеспечат развитие этих отношений в будущем. А сейчас недружественные государства просто следуют некой конъюнктуре», — отметил Кошкин. Прием Путиным послов профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский назвал «встречей президента с делегациями мира». «Обращение Путина к послам — это обращение к миру. Декларация общей позиции России о том, что она открыта для всего мира, но на новых условиях. Старые правила не работают. На новых условиях мы готовы работать с теми, кто относится и к недружественным странам, и это должны понимать те, кто их представляет», — пояснил Черняховский. Статья по теме Путин сделал последнее предупреждение стране НАТО Путин дал понять всем, кто присутствовал на церемонии и кто за ней наблюдал извне, что Россия остается «полноправным членом мирового сообщества», несмотря на усилия США изолировать ее, считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Россия не отгораживается. Да, разногласия с Западом носят глубокий характер. Но очевидно, что мы будем вынуждены взаимодействовать с Западом и даже сотрудничать, так же, как и Запад с нами: какие бы претензии друг другу мы не предъявляли, нам придется взаимодействовать и по климатической повестке, и по вопросам нераспространения ядерного оружия, и по многим другим», — резюмировал Ознобищев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на дипломатический шантаж американского лидера Джо Байдена. Принимая в Кремле 20 сентября верительные грамоты от послов 24 государств, в том числе недружественных, Путин показал, что Россия не в изоляции, что она готова к взаимодействию и с ней готовы сотрудничать даже приверженцы антироссийской политики США, пояснили URA.RU политологи. По их мнению, эти страны следуют текущей конъюнктуре, но оставляют для себя возможность наладить партнерские связи с РФ. Верительные грамоты Путину сегодня вручили послы 24 государств. Приветствуя дипломатов, президент отметил, что их миссия — «содействовать развитию многоплановых отношений между представляемыми государствами и Россией». «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа посольств на ключевых направлениях была успешной. Ваши инициативы, нацеленные на упрочение взаимопонимания между нашими народами, будут пользоваться поддержкой со стороны российских властей и общественных и деловых кругов нашей страны», — заверил Путин. Вместе с тем послы должны учитывать, что работать в России им придется в особых условиях, когда в мире активно формируется многополярность, подчеркнул президент РФ. Страны-приверженцы этого процесса «наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку». «У этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие», — сказал Путин, напомнив о «застрявших» в европейских портах морских судах с российскими удобрениями, которые РФ готова передать бесплатно бедным странам. Путин заявил, что Россия не свернет со своего суверенного курса. Она будет и дальше «продвигать объединительную межгосударственную повестку дня», «содействовать урегулированию острых региональных конфликтов». По традиции президент РФ охарактеризовал отношения России со всеми государствами, послы которых присутствовали в Кремле. Дружескими Путин считает связи с Уругваем, Египтом, Ливией, Арменией, Танзанией, Колумбией, Угандой, Суданом. Стратегическими партнерами он назвал Алжир, Армению, Венесуэлу. Братские отношения, помимо дружбы и стратегического партнерства, Россию связывают с Белоруссией и Сербией, заметил президент. Путин дал понять послу Молдавии, что эта страна «исторически близка» России, и отношения двух стран должны отвечать «коренным интересам их народов». Малийцам он пообещал всестороннюю помощь, в том числе в виде удобрений и продовольствия. Характеризуя связи России со ставшей недружественной Португалией, президент подчеркнул, что на протяжении столетий они носили «обоюдовыгодный характер», и, уверен Путин, «ситуация выправится». Новая Зеландия в годы Второй мировой войны вместе с СССР входила в антигитлеровскую коалицию и боролась с нацизмом, теперь же отношения дали трещину. Как и некогда дружеские контакты с Кипром и Южной Кореей: говоря об этих государства, Путин сказал, что РФ выступает за урегулирование существующих там проблем в соответствии с международными нормами. В 2021 году Путин дважды принимал верительные грамоты у иностранных послов, и оба раза перед переговорами с президентом США Джо Байденом: 16 мая — перед встречей в Женеве, которая состоялась в июне, и 1 декабря — перед телефонными переговорами, которые прошли 10 декабря. В этом году российский президент сделал это впервые. Причем прием в Кремле состоялся совершенно в новых условиях — на фоне глобальных изменений миропорядка, санкционной войны против России из-за спецоперации в Донбассе и на Украине и попыток США заблокировать приезд российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на заседание Генассамблеи ООН. Получение президентом РФ верительных грамот говорит о «доброй воле между государствами, которая должна привести к взаимовыгодным политическим, экономическим и военным отношениям», пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Недружественным же государствам, которые не разорвали отношения с РФ, Путин вновь показал, что Россия открыта для диалога на взаимовыгодной основе. «Это значит, что мы надеемся на стабилизацию в будущем. Верительные грамоты, которые принимает президент Путин, символизируют стремление других государств выстроить добрососедские, взаимовыгодные отношения с Россией и продолжать постоянные коммуникации, которые обеспечат развитие этих отношений в будущем. А сейчас недружественные государства просто следуют некой конъюнктуре», — отметил Кошкин. Прием Путиным послов профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский назвал «встречей президента с делегациями мира». «Обращение Путина к послам — это обращение к миру. Декларация общей позиции России о том, что она открыта для всего мира, но на новых условиях. Старые правила не работают. На новых условиях мы готовы работать с теми, кто относится и к недружественным странам, и это должны понимать те, кто их представляет», — пояснил Черняховский. Путин дал понять всем, кто присутствовал на церемонии и кто за ней наблюдал извне, что Россия остается «полноправным членом мирового сообщества», несмотря на усилия США изолировать ее, считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Россия не отгораживается. Да, разногласия с Западом носят глубокий характер. Но очевидно, что мы будем вынуждены взаимодействовать с Западом и даже сотрудничать, так же, как и Запад с нами: какие бы претензии друг другу мы не предъявляли, нам придется взаимодействовать и по климатической повестке, и по вопросам нераспространения ядерного оружия, и по многим другим», — резюмировал Ознобищев.