Путин столкнул Европу с США

Президент РФ Владимир Путин призвал американского лидера Джо Байдена к переговорам по НАТО и ядерному оружию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин сталкивает США с их партнерами по НАТО в Европе. Принимая в Кремле новых послов, он заявил, что не допустит расширения альянса на восток и размещения у российских границ стратегического оружия. Политологи считают, что это посыл европейским лидерам об угрозе новой гонки ядерных вооружений, в которую их втягивает Америка. Это отразится на повестке предстоящей встречи Путина с президентом США Джо Байденом, отмечают эксперты.

Путин 1 декабря принял в Александровском зале Кремля верительные грамоты от послов 20 государств — Словакии, Испании, Италии, Австрии, Нигерии, Вьетнама, Индии, Бразилии и других. Эту церемонию он традиционно начал с приветственного слова. Путин поздравил дипломатов с началом работы в РФ и сказал, что Россия они могут «всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей,. на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, политических и общественных кругов России».

На церемонии вручения верительных грамот африканские послы успевали фотографировать российского президента Фото: официальный сайт президента РФ

Говоря о текущем уровне сотрудничества, президент назвал Нигерию «одним из ключевых партнеров России на африканском континенте». Путин признался, что надеется на восстановление стабильности в африканских странах — Гвинее, Сомали, Гане, с которыми у России есть перспективы сотрудничества в энергетической сфере. С Индией налажены связи в энергетике, инновациях, космосе, фармотрасли и в оборонном секторе.

Путин особо остановился на коллективном противодействии любым рискам — от пандемии коронавируса до военных угроз. Он выделил Австрию как государство, с которым у России отношения выстраиваются «на конструктивной и прагматичной основе», на принципах «взаимного уважения и учета интересов друг друга». «Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии», — подчеркнул Путин.

Президент РФ Владимир Путин заверил зарубежных послов, что Россия мирно настроена по отношению ко всем странам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но подобных дружественных отношений у России нет с северо-восточным соседом Австрии — Словакией, членом НАТО. Между тем Путин заверил, что заинтересован в налаживании этих связей. «Если словацкая сторона готова, можно было бы вернуться к тому взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству, которое многие годы поддерживалось между нашими государствами и шло на пользу нашим народам», — сказал президент РФ.

Для России это особенно актуально в свете того, насколько близко к ее границам НАТО разместила свою инфраструктуру. «Для нас это более чем серьезно. В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры. Но не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом… как минимум безответственно», — заявил Путин.

«В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками, — продолжил президент РФ, — будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры».

По словам президента, Россия заинтересована в конструктивном взаимодействии со всеми странами. «Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств», — обратился Путин к послам.

Уход с поста канцлера Германии Ангелы Меркель может негативно сказаться на европейской безопасности и отношениях с Россией, считают эксперты Фото: bundeskanzlerin.de

Слова Путина — это посыл союзникам Америки по НАТО в Европе, до которых Россия пытается достучаться и для которых возник риск новой гонки ядерных вооружений, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. России, считает эксперт, было бы выгодно, чтобы «в НАТО возникли противоречия по поводу ядерного оружия», так как «это может расшатать единство рядов Альянса: у поляков и румын есть понимание, что их подставляют».

«Речь Путина — это прямой посыл Европе: подумайте о своей собственной безопасности. Это сигнал, чтобы она начала давать на Байдена.

А на Байдена можно сегодня оказать давление — его администрация ослаблена. И здесь может быть тонкий расчет российской дипломатии: если Путин завтра встретится с Байденом, в условиях давления с европейского континента, это будет уже второе давление — он будет уже не Дон Кихотом, это будет единый фронт Европы против Америки», — резюмировал Васильев.

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении в стране российских ядерных ракет последовали после заявлений главы НАТО о переброске ядерного оружия из Германии в Польшу Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Сегодняшняя риторика Владимира Путина — это продолжение его выступлений на ноябрьской коллегии МИД и на форуме «Россия зовет!» 30 ноября. Она содержала четкий призыв к Байдену о начале переговоров, отмечают эксперты URA.RU. Их необходимость нарастает, так как «есть опасность, что будут перейдены некоторые „красные линии“», пояснил преподаватель Балтийского федерального университета Юрий Зверев. Первая касается Польши и Белоруссии: после отказа Германии от размещения НАТОвских ядерных боеголовок, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил перенести их в Польшу. На это президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в таком случает будет просить Россию разместить свое ядерное оружие в Белоруссии.

Другой «красной линией» может стать, по словам Зверева, размещение американских ядерных ракет на Украине. «Тогда России придется реагировать. Поэтому сегодняшние слова Путина — это реакция на такого рода заявления [Запада]. Но они носят скорее перспективный характер. Любое заявление первого лица — это способ донести официальную точку зрения России до наших партнеров», — отметил Зверев.

Президент США Джо Байден рискует потерять военных партнеров в Европе Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

Директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев назвал действия Путина «попыткой принуждения к миру». Ситуация, отметил эксперт, развивается очень быстро, и «динамика приобрела неприятный характер: стороны обвиняют друг друга в агрессивных намерениях». Все происходит на фоне «разрушения контроля за вооружениями» в мире.

«Мы никакими уговорами не можем достичь своей цели. Значит, сделать это можно только через демонстрацию своей решимости и силы. Призыв Путина будет услышан, конечно. Но нам нужна положительная реакция. Если встреча [Путина и Байдена] состоится, тема ядерных вооружений, продвижения НАТО на восток станет одной из ключевых», — считает Ознобищев.