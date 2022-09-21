Власти РФ обсуждают регулирование цен на продукты

Новый механизм поможет бороться с инфляцией

21 сентября 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Ситуация в экономике России требует вмешательства государства в рыночные процессы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России В правительстве обсуждаются механизмы косвенного регулирования цен на продукты. В отличие от показавшего свою неэффективность прямого назначения цен, этот подход позволяет сдерживать инфляцию, сохраняя заинтересованность бизнеса в развитии производства, однако требует координации усилий сразу нескольких министерств и ведомств, рассказал URA.RU источник, близкий к кабмину. Если им удастся прийти к согласию, экономика РФ получит новый стимул для развития, говорят эксперты. По сведениям источника URA.RU, дискуссия относительно стратегии косвенного регулирования цен ведется властями в контексте сдерживания инфляции и поддержки спроса на продукцию отечественного агропромкомплекса. «Косвенное регулирование — это комплекс мер государства, к которым можно отнести практически все, кроме доказавшего свою неэффективность прямого регулирования, то есть директивного назначения властями цен и пределов их колебаний. Для достижения нужного эффекта министерствам и ведомствам необходимо следовать единой стратегии госзакупок, налоговой, тарифной и таможенной политике, а также своевременно проводить товарные интервенции. Другими словами, нужно на системной основе согласовывать свои действия на рынке», — заявил источник. Правительство уже активно применяет отдельные механизмы косвенного регулирования цен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среди заинтересованных ведомств собеседник URA.RU назвал Минфин, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) и Федеральную таможенную службу (ФТС), а также Минпромторг. «Особенность дискуссии вокруг косвенного регулирования цен заключается в том, что для совместной работы ведомствам придется делиться полномочиями, а их перераспределение в системе власти — это всегда сложный вопрос. Тем не менее, логика рыночной экономики и зарубежный опыт показывают, что результат стоит усилий», — подчеркнул источник. Указанные ведомства на момент публикации материала не ответили на запросы URA.RU. Пресс-служба ФТС сообщила, что не считает вопрос регулирования цен сферой компетенции Налоговой. Участие Минфина определяется необходимостью налогового регулирования прибыли производственных и торговых предприятий, пояснил источник. «Например, прогрессивный налог на прибыль мог бы остудить горячие головы в бизнесе, которые стремятся во что бы то ни стало максимизировать доход. Нажива на потребителях теряет смысл, если большую часть прибыли придется отдать государству», — сказал он. Той же цели служат и рейды ФАС по выявлению необоснованных случаев завышения цен или картельного сговора продавцов. «Изменяя таможенную политику вы меняете уровень цен и рентабельность поставок импортной продукции, тогда как регулированием тарифов — рентабельность производства внутри страны», — добавил источник. Регулирование цен государством не позволяет продавцам наживаться на потребителях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кроме того, значительное влияние на цены может оказать план-график закупок Росрезерва для нужд армии, флота, тюрем и других госучреждений. «Государству выгодно закупаться в периоды минимальных цен, одновременно это позволяет поддержать производителей, обеспечив им более плавный спрос. График таких закупок следует соотносить с товарными интервенциями, когда государство выводит на рынок те или иные товары в период пикового спроса из резервов и тем самым сбивает рост цен. Подобная практика существует во многих странах с развитой экономикой, причем за этим следят специальные ведомства, например, товарно-кредитная корпорация при Минсельхозе США. Сюда же относится продовольственная помощь людям с низкими доходами, но в России эту тему курирует Минпромторг», — отметил собеседник URA.RU. Правительство уже активно применяет отдельные механизмы косвенного регулирования цен, сообщил корреспонденту URA.RU первый замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский. «Вопросы государственного регулирования ценообразования постоянно находятся в центре внимания комитета. Весной мы рассматривали поправку о наделении правительства полномочиями по прямому регулированию цен. Однако в ходе обсуждения правительство заверило нас, что принимает все необходимые меры для сдерживания роста цен, в том числе и меры косвенного регулирования. В результате мы отложили рассмотрение поправки и в настоящее время комитетом осуществляется мониторинг решений правительства в этой сфере», — сообщил депутат. Косвенное регулирование цен властями позволит не допускать резких скачков на рынке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Согласованные действия по косвенному регулированию цен позволят властям не допускать резких скачков на рынке, рассказал URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин. «Такое регулирование позволит сгладить динамику цен, поскольку инфляционные процессы будут протекать более плавно. Правительство будет продавать из госрезерва товары, когда цены высоки, и покупать, когда они становятся ниже. Так можно избегать резких скачков и провалов, вернее их будет меньше. Важно настроить администрирование этого процесса, чтобы не уничтожить мотивацию или вовсе разорить предприятия, вмешавшись в рыночные процессы в неподходящий момент. Либо наоборот, подарить продавцам дополнительную прибыль без пользы для потребителей. Это сложная задача», — отметил эксперт. Косвенное регулирование цен позволяет избавляться от перекосов между спросом и предложением в экономике, пояснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Рыночные процессы протекают плавно, когда спрос на товар соответствует предложению, тогда удовлетворены и производители, и потребители. Перекосы между спросом и предложением опасны скачками цен и нарушением производственных цепочек, это создает в экономике проблемы. Обычно рынок регулирует себя сам, но в условиях форс-мажора, например в период экономических кризисов, природных катастроф, военных конфликтов и других тяжелых ситуациях государство может регулировать цены. Для этого есть разные инструменты, от товарных интервенций до налогов и квот. История знает много примеров, когда регулирование себя оправдывало, это признают даже убежденные рыночники», — заключил экономист. Статья по теме Власть вернулась к идее бесплатной еды для малоимущих Санкции против России искажают нормальные рыночные процессы, поэтому вмешательство государства в процесс ценообразования оправдан, подтвердил член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. «В ситуации, когда мы зажаты в тиски неконкурентной рыночной политикой недружественных стран, наращивание объемов госзакупок и другие меры властей позволят регулировать спрос и предложение, не допуская перекосов в ценообразовании», — сказал URA.RU эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве обсуждаются механизмы косвенного регулирования цен на продукты. В отличие от показавшего свою неэффективность прямого назначения цен, этот подход позволяет сдерживать инфляцию, сохраняя заинтересованность бизнеса в развитии производства, однако требует координации усилий сразу нескольких министерств и ведомств, рассказал URA.RU источник, близкий к кабмину. Если им удастся прийти к согласию, экономика РФ получит новый стимул для развития, говорят эксперты. По сведениям источника URA.RU, дискуссия относительно стратегии косвенного регулирования цен ведется властями в контексте сдерживания инфляции и поддержки спроса на продукцию отечественного агропромкомплекса. «Косвенное регулирование — это комплекс мер государства, к которым можно отнести практически все, кроме доказавшего свою неэффективность прямого регулирования, то есть директивного назначения властями цен и пределов их колебаний. Для достижения нужного эффекта министерствам и ведомствам необходимо следовать единой стратегии госзакупок, налоговой, тарифной и таможенной политике, а также своевременно проводить товарные интервенции. Другими словами, нужно на системной основе согласовывать свои действия на рынке», — заявил источник. Среди заинтересованных ведомств собеседник URA.RU назвал Минфин, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) и Федеральную таможенную службу (ФТС), а также Минпромторг. «Особенность дискуссии вокруг косвенного регулирования цен заключается в том, что для совместной работы ведомствам придется делиться полномочиями, а их перераспределение в системе власти — это всегда сложный вопрос. Тем не менее, логика рыночной экономики и зарубежный опыт показывают, что результат стоит усилий», — подчеркнул источник. Указанные ведомства на момент публикации материала не ответили на запросы URA.RU. Пресс-служба ФТС сообщила, что не считает вопрос регулирования цен сферой компетенции Налоговой. Участие Минфина определяется необходимостью налогового регулирования прибыли производственных и торговых предприятий, пояснил источник. «Например, прогрессивный налог на прибыль мог бы остудить горячие головы в бизнесе, которые стремятся во что бы то ни стало максимизировать доход. Нажива на потребителях теряет смысл, если большую часть прибыли придется отдать государству», — сказал он. Той же цели служат и рейды ФАС по выявлению необоснованных случаев завышения цен или картельного сговора продавцов. «Изменяя таможенную политику вы меняете уровень цен и рентабельность поставок импортной продукции, тогда как регулированием тарифов — рентабельность производства внутри страны», — добавил источник. Кроме того, значительное влияние на цены может оказать план-график закупок Росрезерва для нужд армии, флота, тюрем и других госучреждений. «Государству выгодно закупаться в периоды минимальных цен, одновременно это позволяет поддержать производителей, обеспечив им более плавный спрос. График таких закупок следует соотносить с товарными интервенциями, когда государство выводит на рынок те или иные товары в период пикового спроса из резервов и тем самым сбивает рост цен. Подобная практика существует во многих странах с развитой экономикой, причем за этим следят специальные ведомства, например, товарно-кредитная корпорация при Минсельхозе США. Сюда же относится продовольственная помощь людям с низкими доходами, но в России эту тему курирует Минпромторг», — отметил собеседник URA.RU. Правительство уже активно применяет отдельные механизмы косвенного регулирования цен, сообщил корреспонденту URA.RU первый замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский. «Вопросы государственного регулирования ценообразования постоянно находятся в центре внимания комитета. Весной мы рассматривали поправку о наделении правительства полномочиями по прямому регулированию цен. Однако в ходе обсуждения правительство заверило нас, что принимает все необходимые меры для сдерживания роста цен, в том числе и меры косвенного регулирования. В результате мы отложили рассмотрение поправки и в настоящее время комитетом осуществляется мониторинг решений правительства в этой сфере», — сообщил депутат. Согласованные действия по косвенному регулированию цен позволят властям не допускать резких скачков на рынке, рассказал URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин. «Такое регулирование позволит сгладить динамику цен, поскольку инфляционные процессы будут протекать более плавно. Правительство будет продавать из госрезерва товары, когда цены высоки, и покупать, когда они становятся ниже. Так можно избегать резких скачков и провалов, вернее их будет меньше. Важно настроить администрирование этого процесса, чтобы не уничтожить мотивацию или вовсе разорить предприятия, вмешавшись в рыночные процессы в неподходящий момент. Либо наоборот, подарить продавцам дополнительную прибыль без пользы для потребителей. Это сложная задача», — отметил эксперт. Косвенное регулирование цен позволяет избавляться от перекосов между спросом и предложением в экономике, пояснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Рыночные процессы протекают плавно, когда спрос на товар соответствует предложению, тогда удовлетворены и производители, и потребители. Перекосы между спросом и предложением опасны скачками цен и нарушением производственных цепочек, это создает в экономике проблемы. Обычно рынок регулирует себя сам, но в условиях форс-мажора, например в период экономических кризисов, природных катастроф, военных конфликтов и других тяжелых ситуациях государство может регулировать цены. Для этого есть разные инструменты, от товарных интервенций до налогов и квот. История знает много примеров, когда регулирование себя оправдывало, это признают даже убежденные рыночники», — заключил экономист. Санкции против России искажают нормальные рыночные процессы, поэтому вмешательство государства в процесс ценообразования оправдан, подтвердил член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. «В ситуации, когда мы зажаты в тиски неконкурентной рыночной политикой недружественных стран, наращивание объемов госзакупок и другие меры властей позволят регулировать спрос и предложение, не допуская перекосов в ценообразовании», — сказал URA.RU эксперт.