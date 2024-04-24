Россия не будет заманивать Депардье и других «налоговых туристов»

Для богатых россиян тоже изменятся правила: власть их больше не боится

24 апреля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

В России исчезнет популярный «налоговый туризм» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Предстоящее повышение налогов в России означает, что власти перестали заигрывать с богатыми и больше не боятся, что те будут выводить свои доходы за границу. Исчезнет и популярный «налоговый туризм», когда иностранец становился резидентом России не потому что разделяет ее ценности, а потому что здесь ниже налоги. Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов рассказал, почему власти не опасаются разозлить эту привилегированную часть населения. Параметры изменения налогов пока не объявлены, но, кажется, что общим местом стало обсуждение отказа от плоской шкалы налогообложения. Принесет ли это пользу в долгосрочной перспективе? Повышение налогов ключевым образом повлияет на решение проблемы бюджетного дефицита, подчеркивает Ордов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Речь идет о градации ставок в зависимости от уровня дохода, пока что мы только слышали, что максимальная ставка может быть поднята до 20 или до 35%. Это может ключевым образом повлиять на решение проблемы бюджетного дефицита. А к бегству налогоплательщиков может привести? Такой аргумент был раньше: говорили, что богатые люди от нас уйдут и будут платить в Европе. Но в Европе богатые уже сегодня платят больше — там налоги доходят до 70%. К тому же сейчас перетоки капитала существенно осложнены делением стран на дружественные и недружественные. Поэтому не стоит опасаться, что богатые люди откажутся через оплату повышенных налогов создать социальное равенство и справедливость в своей стране. Для них это будет безальтернативно. Но нынешней плоской шкалой мы заманивали к себе других богатых. Ордов напомнил про историю, связанную с получением Депардье российского гражданства Фото: Сергей Киселев/АГН Москва Да, как в истории с Депардье, когда человеку понравилось платить 13%, но жить-то он не захотел в России. Этот «налоговый туризм» иногда тоже говорит о том, что это не привлечение людей, которые как-то патриотично настроены по отношению к России, а просто налоговая оптимизация. Если посмотреть все остальные принципы экономические, финансовые, налоговые, то можно увидеть, что у нас это все более чем льготно именно для богатых людей. А такого не должно быть. Мы не заоблачно поднимем налоги, а немного приблизимся к тем странам, которые для кого-то кажутся образцом для подражания. Плоская шкала налогообложения презентовалась, как форма поддержки бизнесменов и форма экономического развития Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Соответственно, в стране есть запрос это изменить? Безусловно. В обществе запрос всегда был, но под тем или иным соусом. Просто до нынешнего момента плоская шкала презентовалась, как форма поддержки бизнесменов и форма экономического развития. Но в долгосрочной перспективе ничего, кроме вывода капитала богатыми людьми и расслоения общества, это не давало. Еще более пагубно влияло — региональное расслоение доходов. Эти негативные последствия теперь требуют бюджетной консолидации средств и более справедливого перераспределения. Он назрел? Да, назрела потребность в решении этих проблем, сложились предпосылки, чтобы это можно было решить однозначно. У России задача ориентироваться на свои ресурсы, а они в первое время будут иметь государственный характер, утверждает Ордов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Раньше были опасения, что закончатся иностранные инвестиции, бизнес будет опасаться высоких налогов, непредсказуемого изменения налогообложения. Сейчас иностранные инвестиции от некоторых стран, которые раньше были ключевыми инвесторами, «обнулились». Наша задача — ориентироваться на свои ресурсы, а они в первое время будут иметь государственный характер. Для того чтобы пополнить государственные инвестиционные средства, потребуется и изменение налоговой ставки. Но непредсказуемость процесса не пойдет никому на пользу. Плохо, когда долго скрывается информация о планах, плохо, если нас будет бросать: повысим на 35%, потом мы поймем, что это плохо, и снизим до 20%, а потом снова 50%. Это будет самая плохая история непредсказуемости и ни к чему хорошему не приведет. Прозрачность, публичное определение дополнительных доходов и направлений, куда они будут израсходованы — облегчат задачу. Можно допустить, что будет, если отказаться от повышения налогов и оставить все на том же уровне? Это грозит тем, что дефицит бюджета столкнется с полностью израсходованными средствами фонда национального благосостояния. Сейчас, например, выпуск государственного долга, мало того, что проходит исключительно внутри России (внешние нерезиденты не стремятся купить этот долг), но вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой приводит к тому, что он становится очень дорогим. В таких условиях в среднесрочной перспективе поддержка экономики может вылиться в существенные расходы. И эти средства не создают достаточного замещения выпавшим иностранным инвестициям. То есть мы говорим о том, что стратегические отрасли сами в себя не проинвестируют, и взяться этим средствам добровольно практически неоткуда. Только повышение налогов. Если цели светлы — это изменение оправдано. Это форма социальной справедливости. Для россиян это будет практически незаметно, потому что в нашей культуре налоги платит работодатель? Ордов отметил, что самозанятость — эксперимент, который создает культуру платежной дисциплины в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рассуждения о том, что россияне не понимают, какие налоги они платят, уходит в прошлое. Не забывайте, что есть самозанятые — тот эксперимент, который создает культуру платежной дисциплины, особенно в части уплаты налогов, которые вообще могут обернуться уголовным преследованием. Но действительно, остается вопрос: насколько люди привыкли и готовы с полной ответственностью взять на себя выплаты налогов. Пока все разговоры о повышении налогов касаются именно богатых. А богатые люди, я считаю, адаптировались, что за них платят не предприятие, не юридическое лицо, а это исключительно их обязанность и ответственность. Константин Васильевич, Вы упомянули про самозанятых. Повышение налогов ударит по этой категории? Самозанятых не затронет повышение налогов в ближайшие 10 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Нет. Этот эксперимент рассчитан на 10 лет. Хочется верить, что еще пять лет мы просуществуем в рамках текущей ставки. Дальше есть риски, что компании захотят для налоговой оптимизации использовать этот инструмент. Либо, объективная реальность приведет к тому, что многие физлица не захотят работать на юрлицо, а будут предлагать все больше, потому что, мы видим — этот эксперимент очень успешен. Больше 16 млн граждан зарегистрировалось. Так что поднять налоги там всегда успеют. Если говорить о налогах для бизнеса. Для решения вопроса дефицита федерального бюджета в России уже вводились разовые налоговые сборы с компаний на сверхприбыль. Насколько реально введение такого налога на постоянной основе? Этот вопрос пока обсуждается, но кулуарно. При этом повышение налога на прибыль до 24% тоже находится в процессе обсуждения. Но бизнес также должен стать частью измененной налоговой системы. Сильно ли ударит по компаниям? Введение налога на сверхприбыль не ударит по компаниям Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Все, как всегда, почувствуют по-разному. Конечно, это можно дополнить системой льгот для тех, кто инвестирует в развитие производства. Им, например, можно оставить 20%. Градация должна существовать также как от уровня дохода граждан. Подобное надо и для бизнеса, но с мотивационными механизмами, служащими развитию российской экономики. Мы говорим про социальную ответственность бизнеса. Компании не до конца понимают, зачем занимаются повесткой. Но это очень правильно. Они снижают выбросы, сажают деревья, ставят очищающие сооружения. Это дополнительные расходы, но они укладываются в социальную ответственность бизнеса. Поэтому допналоги скорее заставят эффективнее расходовать средства компании, чем поставят их на грань банкротства. То есть не исключено, что с введением на постоянной основе этого налога, будут какие-то льготы, которые будут способствовать понижению ставки? Это было бы разумно, чтобы компании, которые четко понимают и встраиваются в государственную экономическую политику и служат именно развитию, могли бы иметь определенные преференции. Все остальные пусть платят больше, если не хотят озадачиваться этим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящее повышение налогов в России означает, что власти перестали заигрывать с богатыми и больше не боятся, что те будут выводить свои доходы за границу. Исчезнет и популярный «налоговый туризм», когда иностранец становился резидентом России не потому что разделяет ее ценности, а потому что здесь ниже налоги. Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов рассказал, почему власти не опасаются разозлить эту привилегированную часть населения. Параметры изменения налогов пока не объявлены, но, кажется, что общим местом стало обсуждение отказа от плоской шкалы налогообложения. Принесет ли это пользу в долгосрочной перспективе? Речь идет о градации ставок в зависимости от уровня дохода, пока что мы только слышали, что максимальная ставка может быть поднята до 20 или до 35%. Это может ключевым образом повлиять на решение проблемы бюджетного дефицита. А к бегству налогоплательщиков может привести? Такой аргумент был раньше: говорили, что богатые люди от нас уйдут и будут платить в Европе. Но в Европе богатые уже сегодня платят больше — там налоги доходят до 70%. К тому же сейчас перетоки капитала существенно осложнены делением стран на дружественные и недружественные. Поэтому не стоит опасаться, что богатые люди откажутся через оплату повышенных налогов создать социальное равенство и справедливость в своей стране. Для них это будет безальтернативно. Но нынешней плоской шкалой мы заманивали к себе других богатых. Да, как в истории с Депардье, когда человеку понравилось платить 13%, но жить-то он не захотел в России. Этот «налоговый туризм» иногда тоже говорит о том, что это не привлечение людей, которые как-то патриотично настроены по отношению к России, а просто налоговая оптимизация. Если посмотреть все остальные принципы экономические, финансовые, налоговые, то можно увидеть, что у нас это все более чем льготно именно для богатых людей. А такого не должно быть. Соответственно, в стране есть запрос это изменить? Безусловно. В обществе запрос всегда был, но под тем или иным соусом. Просто до нынешнего момента плоская шкала презентовалась, как форма поддержки бизнесменов и форма экономического развития. Но в долгосрочной перспективе ничего, кроме вывода капитала богатыми людьми и расслоения общества, это не давало. Еще более пагубно влияло — региональное расслоение доходов. Эти негативные последствия теперь требуют бюджетной консолидации средств и более справедливого перераспределения. Он назрел? Раньше были опасения, что закончатся иностранные инвестиции, бизнес будет опасаться высоких налогов, непредсказуемого изменения налогообложения. Сейчас иностранные инвестиции от некоторых стран, которые раньше были ключевыми инвесторами, «обнулились». Наша задача — ориентироваться на свои ресурсы, а они в первое время будут иметь государственный характер. Для того чтобы пополнить государственные инвестиционные средства, потребуется и изменение налоговой ставки. Но непредсказуемость процесса не пойдет никому на пользу. Плохо, когда долго скрывается информация о планах, плохо, если нас будет бросать: повысим на 35%, потом мы поймем, что это плохо, и снизим до 20%, а потом снова 50%. Это будет самая плохая история непредсказуемости и ни к чему хорошему не приведет. Прозрачность, публичное определение дополнительных доходов и направлений, куда они будут израсходованы — облегчат задачу. Можно допустить, что будет, если отказаться от повышения налогов и оставить все на том же уровне? Это грозит тем, что дефицит бюджета столкнется с полностью израсходованными средствами фонда национального благосостояния. Сейчас, например, выпуск государственного долга, мало того, что проходит исключительно внутри России (внешние нерезиденты не стремятся купить этот долг), но вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой приводит к тому, что он становится очень дорогим. В таких условиях в среднесрочной перспективе поддержка экономики может вылиться в существенные расходы. И эти средства не создают достаточного замещения выпавшим иностранным инвестициям. То есть мы говорим о том, что стратегические отрасли сами в себя не проинвестируют, и взяться этим средствам добровольно практически неоткуда. Только повышение налогов. Если цели светлы — это изменение оправдано. Это форма социальной справедливости. Для россиян это будет практически незаметно, потому что в нашей культуре налоги платит работодатель? Рассуждения о том, что россияне не понимают, какие налоги они платят, уходит в прошлое. Не забывайте, что есть самозанятые — тот эксперимент, который создает культуру платежной дисциплины, особенно в части уплаты налогов, которые вообще могут обернуться уголовным преследованием. Но действительно, остается вопрос: насколько люди привыкли и готовы с полной ответственностью взять на себя выплаты налогов. Пока все разговоры о повышении налогов касаются именно богатых. А богатые люди, я считаю, адаптировались, что за них платят не предприятие, не юридическое лицо, а это исключительно их обязанность и ответственность. Константин Васильевич, Вы упомянули про самозанятых. Повышение налогов ударит по этой категории? Нет. Этот эксперимент рассчитан на 10 лет. Хочется верить, что еще пять лет мы просуществуем в рамках текущей ставки. Дальше есть риски, что компании захотят для налоговой оптимизации использовать этот инструмент. Либо, объективная реальность приведет к тому, что многие физлица не захотят работать на юрлицо, а будут предлагать все больше, потому что, мы видим — этот эксперимент очень успешен. Больше 16 млн граждан зарегистрировалось. Так что поднять налоги там всегда успеют. Если говорить о налогах для бизнеса. Для решения вопроса дефицита федерального бюджета в России уже вводились разовые налоговые сборы с компаний на сверхприбыль. Насколько реально введение такого налога на постоянной основе? Сильно ли ударит по компаниям? Все, как всегда, почувствуют по-разному. Конечно, это можно дополнить системой льгот для тех, кто инвестирует в развитие производства. Им, например, можно оставить 20%. Градация должна существовать также как от уровня дохода граждан. Подобное надо и для бизнеса, но с мотивационными механизмами, служащими развитию российской экономики. Мы говорим про социальную ответственность бизнеса. Компании не до конца понимают, зачем занимаются повесткой. Но это очень правильно. Они снижают выбросы, сажают деревья, ставят очищающие сооружения. Это дополнительные расходы, но они укладываются в социальную ответственность бизнеса. Поэтому допналоги скорее заставят эффективнее расходовать средства компании, чем поставят их на грань банкротства. То есть не исключено, что с введением на постоянной основе этого налога, будут какие-то льготы, которые будут способствовать понижению ставки? Это было бы разумно, чтобы компании, которые четко понимают и встраиваются в государственную экономическую политику и служат именно развитию, могли бы иметь определенные преференции. Все остальные пусть платят больше, если не хотят озадачиваться этим.