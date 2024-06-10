Что чаще всего беспокоит россиян в плане соблюдения их прав

Граждане становятся все более требовательными и активными

10 июня 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Собеседники URA.RU сообщили, что россияне стали более требовательны и активны в вопросе соблюдения собственных прав Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждане России зачастую жалуются на проблемы в сфере ЖКХ, а жителей новых регионов прежде всего волнуют вопросы безопасности. Общество становится более требовательным и активным. О том, каковы основные претензии россиян в плане соблюдения прав человека в стране, URA.RU рассказали эксперты Совета при президенте (СПЧ) России по развитию гражданского общества и правам человека. В Кремле 10 июня состоялась встреча президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен представила ежегодный доклад института о проделанной работе. Москалькова заявила, что число россиян, критически оценивающих соблюдение прав человека, снизилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москалькова доложила президенту о снижении числа россиян, критически оценивающих ситуацию с соблюдением прав человека. Эта цифра уменьшилась с 63% до 36%. По ее словам, институт опирается на оценки Фонда общественного мнения. Она пояснила, что 10 лет назад люди считали, что их права соблюдаются только в 32%. Сегодня, как отметила Москалькова, эта цифра выше — 52%. В Общественной палате больше всего обращений связано с нарушением прав граждан в сфере ЖКХ, сообщила корреспонденту URA.RU бывший член Общественной палаты и СПЧ, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова. «Комиссия буквально сбивается с ног от количества обращений. Граждане становятся все более требовательными и активными. Они учатся выражать свои права на доступные им свободы и блага», — сказала она. Большое количество обращений граждан, связано со сферой жилищно-коммунального хозяйства Фото: Владимир Андреев © URA.RU По ее словам, в целом количество обращений граждан по различным вопросам, в том числе в ЖКХ, продолжает расти. Это касается различных сфер: социальной, права на жилище, образование, труд и других. Периодически возникают предложения создать дополнительные институты, например, уполномоченного по правам НКО, по правам пожилых или по правам женщин, утверждает член Совета по правам человека. «К этим предложениям нужно относиться внимательно, потому что если многие граждане и организации говорят о нехватке правозащитного института, то, возможно, в этой сфере есть серьезные проблемы, требующие системного подхода», — указала эксперт. Она сообщила, что в настоящее время с Минюстом обсуждается реформирование законодательства о некоммерческих организациях. Это, как считает правозащитница, важно, чтобы «решить проблемы, возникающие постоянно, например, по трудовым правам тех, кто работает в НКО безвозмездно». Тополева-Солдунова сказала URA.RU, что Путину важно получать оперативную информацию, связанную с правами человека и президент на них оперативно реагирует Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говоря о встрече президента Путина с Москальковой, директор АНО «Агентство социальной информации» указала, что главе государства важно получать обратную связь и знать главные проблемы, которые волнуют россиян в области соблюдения их прав. «Если какая-то проблема постоянно воспроизводится, например, у участников СВО, то это требует особого внимания. Ситуация нестандартная, и никакого подобного опыта не было, поэтому сложности возникают постоянно. Президент на это оперативно реагирует», — сказала эксперт. Одна из серьезных проблем, с которой она сталкивалась, связана с лечением и реабилитацией участников СВО. «Не все травмы и ранения, которые получают бойцы, можно эффективно лечить в любых медицинских учреждениях, особенно в системе Министерства обороны. Есть случаи, когда лучше справляются специализированные институты и клиники, но не военные. Одна из таких проблем — наладить взаимодействие между этими учреждениями. Такие сложные темы, когда речь идет о разных ведомствах, требуют реакции президента, и его решение в таких случаях будет правильным», — сказала Тополева-Солдунова. Бобров заметил, что участники СВО пишут обращения «не массово» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники СВО со своими проблемами обращаются не массово, тем не менее единичные случаи есть, сообщил со своей стороны экс-зампредседателя СПЧ, правозащитник Евгений Бобров. «Мы занимаемся жилищными вопросами жителей общежитий, служебного жилья, очередников и аварийщиков. Иногда удается помочь, иногда нет», — сказал он. С коллегой согласна зампред СПЧ, директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора. «Это скорее вопросы содействия и помощи, а не защиты прав. В этих процессах также содействует государственный фонд «Защитники Отечества», — заметила она. При этом эксперт обратила внимание, что нарушения прав многих граждан России сегодня возникают в результате действий со стороны Украины в отношении мирного населения. «После каждой встречи президента появляются рекомендации в каком направлении работать, что усилить, для того, чтобы граждане России чувствовали себя защищенными», — указала Киркора. В свою очередь директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод указал на проблему пыток военнопленных и другие военные преступления Украины. «Мы неоднократно выпускали тематические доклады по теме военных преступлений Украины. Члены СПЧ обращались в различные международные организации и посольства разных стран, чтобы привлечь внимание к этим проблемам», — сказала эксперт. Новость по теме ВСУ нанесли удар авиабомбой по магазину в Херсонской области: сколько человек погибло Правозащитные организации беспокоят также обстрелы территорий, гибель мирных граждан и ущерб, наносимый гражданским объектам. «Мы все надеемся, что усилиями нашей армии будет создана необходимая санитарная зона, о которой говорил президент, и украинская армия будет отброшена от Донецкой, Луганской, Белгородской и других областей. Это вопрос номер один — безопасность новых регионов», — указал Брод. Что касается соблюдения прав человека в новых регионах, то, по его словам, «возникают вопросы по части взаимодействия с чиновниками, где-то наблюдается невнимание, где-то неоперативное решение вопросов». «Я вижу решение в усилении просвещения наших граждан и ознакомлении их с российским законодательством. Необходимо всячески поощрять развитие различных НКО, в том числе социально ориентированные для оказания помощи гражданам, консультирования и правовой защиты», — указал он. Брод выразил надежду, что по итогам встречи с уполномоченным по правам человека президент России может инициировать новые программы, усиление поддержки социальной сферы и НКО в новых регионах. «В любом случае, президент уделяет этим вопросам большое внимание», — сказал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане России зачастую жалуются на проблемы в сфере ЖКХ, а жителей новых регионов прежде всего волнуют вопросы безопасности. Общество становится более требовательным и активным. О том, каковы основные претензии россиян в плане соблюдения прав человека в стране, URA.RU рассказали эксперты Совета при президенте (СПЧ) России по развитию гражданского общества и правам человека. В Кремле 10 июня состоялась встреча президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен представила ежегодный доклад института о проделанной работе. Москалькова доложила президенту о снижении числа россиян, критически оценивающих ситуацию с соблюдением прав человека. Эта цифра уменьшилась с 63% до 36%. По ее словам, институт опирается на оценки Фонда общественного мнения. Она пояснила, что 10 лет назад люди считали, что их права соблюдаются только в 32%. Сегодня, как отметила Москалькова, эта цифра выше — 52%. В Общественной палате больше всего обращений связано с нарушением прав граждан в сфере ЖКХ, сообщила корреспонденту URA.RU бывший член Общественной палаты и СПЧ, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова. «Комиссия буквально сбивается с ног от количества обращений. Граждане становятся все более требовательными и активными. Они учатся выражать свои права на доступные им свободы и блага», — сказала она. По ее словам, в целом количество обращений граждан по различным вопросам, в том числе в ЖКХ, продолжает расти. Это касается различных сфер: социальной, права на жилище, образование, труд и других. Периодически возникают предложения создать дополнительные институты, например, уполномоченного по правам НКО, по правам пожилых или по правам женщин, утверждает член Совета по правам человека. «К этим предложениям нужно относиться внимательно, потому что если многие граждане и организации говорят о нехватке правозащитного института, то, возможно, в этой сфере есть серьезные проблемы, требующие системного подхода», — указала эксперт. Она сообщила, что в настоящее время с Минюстом обсуждается реформирование законодательства о некоммерческих организациях. Это, как считает правозащитница, важно, чтобы «решить проблемы, возникающие постоянно, например, по трудовым правам тех, кто работает в НКО безвозмездно». Говоря о встрече президента Путина с Москальковой, директор АНО «Агентство социальной информации» указала, что главе государства важно получать обратную связь и знать главные проблемы, которые волнуют россиян в области соблюдения их прав. «Если какая-то проблема постоянно воспроизводится, например, у участников СВО, то это требует особого внимания. Ситуация нестандартная, и никакого подобного опыта не было, поэтому сложности возникают постоянно. Президент на это оперативно реагирует», — сказала эксперт. Одна из серьезных проблем, с которой она сталкивалась, связана с лечением и реабилитацией участников СВО. «Не все травмы и ранения, которые получают бойцы, можно эффективно лечить в любых медицинских учреждениях, особенно в системе Министерства обороны. Есть случаи, когда лучше справляются специализированные институты и клиники, но не военные. Одна из таких проблем — наладить взаимодействие между этими учреждениями. Такие сложные темы, когда речь идет о разных ведомствах, требуют реакции президента, и его решение в таких случаях будет правильным», — сказала Тополева-Солдунова. Участники СВО со своими проблемами обращаются не массово, тем не менее единичные случаи есть, сообщил со своей стороны экс-зампредседателя СПЧ, правозащитник Евгений Бобров. «Мы занимаемся жилищными вопросами жителей общежитий, служебного жилья, очередников и аварийщиков. Иногда удается помочь, иногда нет», — сказал он. С коллегой согласна зампред СПЧ, директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора. «Это скорее вопросы содействия и помощи, а не защиты прав. В этих процессах также содействует государственный фонд «Защитники Отечества», — заметила она. При этом эксперт обратила внимание, что нарушения прав многих граждан России сегодня возникают в результате действий со стороны Украины в отношении мирного населения. «После каждой встречи президента появляются рекомендации в каком направлении работать, что усилить, для того, чтобы граждане России чувствовали себя защищенными», — указала Киркора. В свою очередь директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод указал на проблему пыток военнопленных и другие военные преступления Украины. «Мы неоднократно выпускали тематические доклады по теме военных преступлений Украины. Члены СПЧ обращались в различные международные организации и посольства разных стран, чтобы привлечь внимание к этим проблемам», — сказала эксперт. Правозащитные организации беспокоят также обстрелы территорий, гибель мирных граждан и ущерб, наносимый гражданским объектам. «Мы все надеемся, что усилиями нашей армии будет создана необходимая санитарная зона, о которой говорил президент, и украинская армия будет отброшена от Донецкой, Луганской, Белгородской и других областей. Это вопрос номер один — безопасность новых регионов», — указал Брод. Что касается соблюдения прав человека в новых регионах, то, по его словам, «возникают вопросы по части взаимодействия с чиновниками, где-то наблюдается невнимание, где-то неоперативное решение вопросов». «Я вижу решение в усилении просвещения наших граждан и ознакомлении их с российским законодательством. Необходимо всячески поощрять развитие различных НКО, в том числе социально ориентированные для оказания помощи гражданам, консультирования и правовой защиты», — указал он. Брод выразил надежду, что по итогам встречи с уполномоченным по правам человека президент России может инициировать новые программы, усиление поддержки социальной сферы и НКО в новых регионах. «В любом случае, президент уделяет этим вопросам большое внимание», — сказал эксперт.