Власти России создают Европе серьезное препятствие в торговле с Азией. На встрече президента Владимира Путина с главой Мурманской области Андреем Чибисом, обсуждалось усиление логистический функции региона. Аналитики объяснили, что для реализации столь крупного инфраструктурного проекта недавно губернатора назначили на пост председателя Госсовета по Северному морскому пути и развитию Арктики.
Путин и Чибис в этом году встречались уже дважды. Первый раз они беседовали в апреле 2024 года. Ровно как и тогда, президент начал встречу с вопроса о состоянии здоровья губернатора, на которого в апреле было совершено нападение. Чибис ответил, что находится «в боевом строю», а реабилитацию проходит на рабочем месте.
Приступив к официальной части, Чибис доложил президенту, что в регионе выполняются поручения главы государства о реализации мастер-планов городов и реновации закрытых административно-территориальных образований. Таким образом, в число опорных пунктов вошли три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская. В этих городах, по словам губернатора, проживает свыше 70% населения, что говорит о «покрытии большинства людей».
«Если брать Мурманскую агломерацию, то, конечно, основные задачи для нее — это ключевые проекты, которые важны для всей страны, это развитие Северного морского пути и защита Арктики с точки зрения нашей безопасности, — продолжил Чибис. — Основной акцент — на рабочие места. И основные вопросы с точки зрения инвестиций: это все, что касается моря, незамерзающего Кольского залива, выхода без ограничения в Мировой океан. Это развитие СМП, это новые портовые мощности, это развитие судоремонта и рыбной промышленности».
В регионе, заметил Чибис, реализуются многочисленные проекты, в частности, специальные судоверфи, строительство плавучих атомных станций, новые порты. Так, например, строительство гавани Лавна, рассчитанной под экспорт угля, завершится в 2024 году.
«Мурманский транспортный узел, первая часть которого сегодня завершена, рабочее движение — это 45 млн тонн провозной способности. А только те проекты, которые уже понятны по грузам, — это 110 млн тонн. Стратегически важно увеличить эту мощность — дальние железнодорожные подходы (не в Мурманской области). Мы с РЖД, с правительством работаем, непростая дискуссия, откровенно сказать, но для развития СМП эта задача, конечно, принципиально важна», — подчеркнул губернатор.
Уделяя внимание развитию Мурманской области, опорным пунктам, портам и другим инфраструктурным проектам, в том числе необходимым для развития Севморпути, Путин показывает, что он «прорубает новое окно», но в этот раз речь о дружественных странах Азиатско-Тихоокеанского региона, считает политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. По его словам, в мире сегодня «напечатано так много денег, что под них требуется положить что-то материальное». Все недра Мурманской области, в частности, рыбные ресурсы — то, что поддерживает суверенитет России и является ключевыми элементами в любой экономической ситуации.
Три опорные точки, о которых говорил Чибис на встрече с президентом, — главные составляющие развития Севморпути, уверен Баширов. «Мурманск — центр Северного морского флота, Мурманская агломерация — место, где находится незамерзающий порт, в том числе терминалы перевалки СПГ. Апатиты — месторождение редкоземельных металлов. Чибис говорил об этих опорных точках через призму людей. В первую очередь, он представляет интересы тех, кто там живет. Поэтому встреча показывает отношение власти к жителям России. Есть геополитика, есть международные отношения, но над ними всегда стоят вопросы простых людей», — подчеркнул политолог.
У Мурманска большие преимущества, как у порта, подтвердил директор экономического центра Севера и Арктики Александр Пилясов. В советское время порт, по большей части, использовался в качестве оборонного, что ограничивало его применение для трассы Северного морского пути. Сейчас ситуация иная, там появился центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, возведено несколько новых терминалов, началось освоение западной части порта.
Однако, по словам Пилясова, ключевой вопрос развития Мурманска как крупного хаба — пробки на железнодорожном подходе к порту. «Необходимо рассматривать развитие Мурманского порта в системном, межведомственном взаимодействии, учитывая сопряжение с российскими железными дорогами. Пробки по-прежнему есть, и нет гарантии по срокам доставки грузов», — подчеркнул Пилясов.
Мурманская область находится в центре внимания Путина как головной регион освоения Арктики, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он рассказал, что существуют два подхода к решению этой задачи: развивать Арктику как регион для временной работы, где люди приезжают и уезжают, либо как регион для постоянной жизни. «Чибис представляет вторую концепцию и планомерно проводит инвестиции в большие инфраструктурные проекты в Мурманской области», — отметил эксперт.
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