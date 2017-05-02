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02 мая 2017
01 мая 2017
02:01  02 мая 2017 0

Дмитрий Певцов пополнил черный список украинских властей

Финал Мисс Екатеринбург-2016, певцов дмитрий
Певцова обвинили «в незаконном пересечении госграницы Украины»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дмитрию Певцову запретили въезд на Украину. Российский актер и исполнитель попал в черный список скандального украинского сайта «Миротворец».

Как сообщает «Российская газета», Певцова обвинили «в незаконном пересечении госграницы Украины», когда он ездил на гастроли в Крым.

Ранее доступ на Украину был закрыт еще одному представителю российской творческой элиты: певец Дима Билан также был обвинен в посещении Крыма без ведома украинских властей. В качестве доказательств «Миротворец» опубликовал фотографии и видео с концертов Билана в Крыму.

«Черные списки» появились на Украине в 2014 году, после присоединения Крыма к России. В них внесены российские артисты, которые негативно высказывались по отношению к украинской культуре или украинскому государству или побывали в Крыму в последние три года.

Наталья Володина
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