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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
20:49  09 мая 2017 5

СМИ выяснили, как будет называться новый УАЗ

Корреспонденту удалось сфотографировать логотип новой машиныФото: ex-roadmedia.ru

Стало известно название новой полуторки Ульяновского автозавода.

Новый грузовичок марки УАЗ, который должен составить конкуренцию «Газели», будет называться Profi. Об этом сообщает издание ex-roadmedia.ru, корреспонденту которого в качестве доказательства удалось сфотографировать шильдик на дверце нового автомобиля.

По данным издания, Profi будет называться и заднеприводная версия грузовичка, и полноприводная. Profi поставили на удлиненную за счет лонжеронов базу «Карго» с усиленными задним мостом и подвеской и оснастили модернизированным бензиновым мотором ЗМЗ-409, который мощнее нынешнего 135-сильного мотора УАЗовского вездехода.

Новый автомобиль уже прошел сертификационные испытания. У машины будет пять вариантов кузова и три варианта кабины. Ориентировочная цена новой машины составит 800-900 тысяч рублей.

Александр Лукманов
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