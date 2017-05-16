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16 мая 2017
22:14  16 мая 2017 0

«Все их запуски обычно внезапны и непредсказуемы». Ракеты КНДР опасны и для Южной Кореи, и для России

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг
Северная Корея не угрожает России, вопреки мнению СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Американцы, которые ведут информационную войну против Северной Кореи, признали запуск ракет Пхеньяном опасным для России. Военный эксперт рассказал «URA.RU», что право на беспокойство у Вашингтона есть, так как Северная Корея никого не предупреждает и не обязана предупреждать о своих запусках.

Тем не менее, у России нет повода для тревог из-за новейших систем противоракетной обороны на Дальнем Востоке. Запуск был осуществлен Северной Кореей в ночь на воскресенье 14 мая. Позже Пхеньян официально признал испытания ракеты успешными. Белый Дом в своем заявлении назвал этот запуск опасным для России и Китая, Южной Кореи и Японии.

Политолог, замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин дал «URA.RU» ироничный комментарий:

«Какая трогательная „забота“: наш генштаб не признает запуск ракеты Северной Кореей угрозой, а американцы признают».

По его мнению, в генштабе сидят достаточно компетентные и профессиональные люди, чтобы самостоятельно решать вопросы безопасности границ страны. Он уверен, что в ответ на реальный запуск пока запускают «фейковые» новости. В частности, изначально точных данных о том, сколько километров не долетела ракета до границы с Приморским краем, не было и называли цифру в 50 километров.

Позже Министерство обороны РФ уточнило, что ракета упала в 500 километрах от границы с РФ. Военный эксперт Дмитрий Литовкин, наоборот, признает за американцами право на беспокойство, потому что Северная Корея не подписывала международные договоры о предупреждении ракетных испытаний и проводит их без уведомления других государств.

«Все их запуски обычно внезапны и непредсказуемы. Отклонение ракеты от заданного курса, они обычно стреляют в сторону Японии, представляет опасность и для Южной Кореи, и для России», — говорит эксперт, но уточняет, что новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 на Дальнем Востоке «вели этот пуск».

«Зенитно-ракетные комплексы С-400 способны перехватывать подобные баллистические ракеты. С одной стороны, да, опасно, с другой стороны, мы к этому готовы.

Если бы ракета приблизилась к нашей территории, она была бы неминуемо сбита», — сказал эксперт, отметив, что ракеты КНДР менее технологичные и не оборудованы системами уклонения от ПРО.

Алла Викалюк
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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