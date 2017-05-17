Старт продаж Nokia 3310 в России спровоцировал ажиотаж

23:53 17 мая 2017 0

В торговой сети не хватило телефонов для всех желающих Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Начало продаж обновленной версии культового в России телефона Nokia 3310 вызвало настоящий ажиотаж. Модель стала доступна вечером 16 мая в двух сетевых магазинах. Несмотря на довольно высокую для такой модели стоимость кнопочного телефона (около четырех тысяч рублей), покупатели спровоцировали дефицит Nokia 3310 во многих магазинах.

Торговые сети обещают ликвидировать нехватку товара в ближайшее время, чтобы все желающие смогли купить себе телефон. В 2000-е годы Nokia 3310 стал одним из самых популярных телефонов в России, где их было продано более 126 млн экземпляров, передает телеканал «Звезда».