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24 мая 2017
Главные новости Москвы
07:19  24 мая 2017 6

Ученые поймали сигнал из созвездия Льва

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
Сигнал исходит из очень далекого источника в космосеФото: pixabay.com

Австралийские астрономы уловили странный сигнал, исходящий из созвездия Льва. Ученые пока не могут выяснить, откуда именно исходят радиовспышки редкого типа, полагая, что источник расположен в нескольких млрд световых лет от Земли.

Исследователи уверены, что смогли уловить импульс на таком расстоянии, так как он был очень мощным. Всего удалось поймать десять подобных сигналов, первый из которых зафиксирован в 2001 году, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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