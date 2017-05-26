По запросу Поклонской полиция проверяет киностудию режиссера Учителя

23:29 25 мая 2017 4

Полиция пришла к режжиссеру по запросу Натальи Поклонской Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полиция Санкт-Петербурга проверяет кинокомпанию режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления. Поводом для проверки стал запрос экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

Как рассказал Добрынин, днем 25 мая полицейский пришел в киностудию и потребовал предоставить налоговые документы, пишет телеканал 360. «По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, а оттуда — в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда — в УВД Василеостровского района города», — уточнил защитник режиссера.

Ранее Поклонская отправила в Генеральную прокуратуру РФ результаты экспертизы по фильму «Матильда» Алексея Учителя, который выйдет на экраны осенью этого года. Эксперты, по словам депутата, увидели в картине оскорбление чувств верующих, пишет «Национальная служба новостей». Добрынин в ответ предложил проверить деятельность депутата Поклонской, заявив, что не видел еще ни одной инициативы от парламентария.