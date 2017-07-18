Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором было объявлено о создании нового государства под названием Малороссия. Об этом заявил председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.
«Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — цитирует Дегтяренко «Национальная служба новостей».
В заявлении пресс-службы администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого в свою очередь подчеркивается, что «ЛНР была создана в результате волеизъявления народа». «Мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики, — указали в пресс-службе. — Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины».
Ранее глава ДНР Александр Захарченко анонсировал слияние Донецкой и Луганской народных республик в федеративное государство Малороссия, напоминает портал «Утро.ру». Будущей столицей Малороссии Захарченко объявил Донбасс и добавил, что конституцию нового государства примут на всенародном референдуме.
Согласно принятому на заседании документу, Малороссия — многонациональное государство с национальными языками — малороссийским и русским (права носителей региональных языков также признаются).