{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
Главные новости Москвы
15:50  18 июля 2017 1

ЛНР забыли предупредить о создании Малороссии

Концерт-реквием, посвященный 22 июня. Донецк, захарченко александр
Захарченко объявил о том, что Донецкая и Луганская народные республики приняли решение создать новое государствоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором было объявлено о создании нового государства под названием Малороссия. Об этом заявил председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

«Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — цитирует Дегтяренко «Национальная служба новостей».

В заявлении пресс-службы администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого в свою очередь подчеркивается, что «ЛНР была создана в результате волеизъявления народа». «Мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики, — указали в пресс-службе. — Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины».

Ранее глава ДНР Александр Захарченко анонсировал слияние Донецкой и Луганской народных республик в федеративное государство Малороссия, напоминает портал «Утро.ру». Будущей столицей Малороссии Захарченко объявил Донбасс и добавил, что конституцию нового государства примут на всенародном референдуме.

Согласно принятому на заседании документу, Малороссия — многонациональное государство с национальными языками — малороссийским и русским (права носителей региональных языков также признаются).

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров