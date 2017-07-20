Трамп рассказал, что обсуждал с Путиным во время «тайной» встречи

11:37 20 июля 2017 0

Беседа длилась 15 минут Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным во время второй «тайной» беседы на саммите G20, состоявшейся во время ужина на международном мероприятии. Встреча продлилась 15 минут.

По информации Трампа, во время очередного разговора с Путиным в Гамбурге они «обменивались любезностями». Единственная тема, которую, по словам американского лидера, удалось обсудить — усыновление детей американцами. «Это был больше обмен любезностями, чем что-то еще. Общение было непродолжительным», — приводит слова Трампа «Федеральное агентство новостей».

Именно эту встречу в июне 2017 года СМИ назвали «тайной». Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщив, что состоялась только двухчасовая, официально согласованная беседа, напоминает портал «Утро.ru».

С 2013 года действует «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление американцами российских детей. Документ стал ответом на американский «акт Магнитского».