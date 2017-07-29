В субботу, 29 июля, в Таллине начали курсировать автобусы-беспилотники. Об этом сообщает эстонский портал ERR.
Всего на дороги Таллина выпустили два беспилотных автобуса. Самоуправляемый общественный транспорт будет ходить шесть дней в неделю. Беспилотный автобус вмещает восемь человек, следует он в паре с таким же транспортом.
Уточняется, что в каждом таком автобусе будет работать сопровождающий, который познакомит пассажиров с новой технологией.
Стоимость проекта, который продлится до конца августа, составляет около 100 € тыс.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокатился на беспилотном автобусе «Шатл» отечественного производства, — напоминает RT.