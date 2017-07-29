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29 июля 2017
20:49  29 июля 2017 0

В Таллине начали ездить автобусы-беспилотники. ФОТО

Самоуправляемый транспорт вмещает 8 пассажировФОТО: Сийм Лыви/ERR

В субботу, 29 июля, в Таллине начали курсировать автобусы-беспилотники. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Всего на дороги Таллина выпустили два беспилотных автобуса. Самоуправляемый общественный транспорт будет ходить шесть дней в неделю. Беспилотный автобус вмещает восемь человек, следует он в паре с таким же транспортом.

Уточняется, что в каждом таком автобусе будет работать сопровождающий, который познакомит пассажиров с новой технологией.

Стоимость проекта, который продлится до конца августа, составляет около 100 € тыс.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокатился на беспилотном автобусе «Шатл» отечественного производства, — напоминает RT.

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ФОТО: Сийм Лыви/ERR
Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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