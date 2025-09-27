Захарова о Тихановском: «Представитель европейских ценностей с ложечками для сахара»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала ситуацию с белорусским оппозиционером Сергеем Тихановским, называя его «прекрасным представителем европейских ценностей». Захарова отметила, что он идеально подошел бы для участия в мероприятии с ложечками для сахара и салфетками.
«Вот такого 'президента' хотели бы подарить белорусам. Прекрасный представитель 'европейских ценностей', чудесно бы вписался в вагон с ложечками для сахара и салфетками. От этого ужаса Лукашенко и спас страну, зарядив калаш 'серебряными пулями',» — написала Захарова, сделав репост с видео Тихановского, снятого на пресс-конференции с его женой, Светланой Тихановской.
На записи Тихановский выглядит странно и ведет себя необычно. В июле 2024 года Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время могут быть освобождены тяжело больные осужденные, в том числе оппозиционеры, участвовавшие в протестах 2020 года. С тех пор несколько решений о помиловании людей, осужденных за экстремистскую деятельность, были приняты на основе их раскаяния. Так, в июне 2024 года после переговоров Лукашенко с американским спецпосланником Китом Келлогом, белорусский президент помиловал 14 человек, среди которых был и Сергей Тихановский — супруг Светланы Тихановской, осужденный на 18 лет за организацию массовых беспорядков.
Как пояснила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято по гуманитарным причинам для воссоединения семьи. После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, на которых Лукашенко одержал победу в шестой раз, начались массовые протесты. Для подавления протестующих применялись спецсредства и техника. КГБ Беларуси заявил в феврале 2021 года, что протестные настроения практически угасли. Против ряда оппозиционных лидеров были возбуждены уголовные дела, включая обвинения в захвате власти и терроризме.
В мае 2025 года агентство AP опубликовало видео, снятое в купе поезда, в котором находились высокопоставленные европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для встречи в рамках «коалиции желающих». На видео на столе перед Макроном лежал белый предмет, который напоминал сверток бумаги, а перед Мерцем был виден предмет, похожий на ложку или палочку. Вскоре в сети предположили, что это мог быть кокаин. Однако позже Елисейский дворец подтвердил, что предметом была бумажная салфетка.
