На Эльбрусе гиды бросают туристов на верную смерть

12:36 01 августа 2017 0

Покорить вершины удается не всем Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Трагический случай, произошедший с туристом Михаилом Беляковым при восхождении на одну из самых высоких гор в мире — Эльбрус, вызвал немало вопросов, касающихся безопасности тех, кто стремится покорить вершину.

Как выяснилось, зачастую в договоре с теми, кто ведет гостей по опасному маршруту, прописано, что гиды не несут никакой ответственности за жизнь и здоровье туристов. При этом, часто нарушаются правила безопасности, а значит, вероятность несчастного случая здесь всегда высока.

Михаил Беляков сорвался с высоты 4800 метров, получив тяжелые травмы правой стороны черепа. Гид, с которым он шел, продолжил восхождение. На помощь откликнулся только второй гид, который в одиночку не смог бы спасти получившего травмы мужчину, пишет «Ридус». Помогли альпинисты-добровольцы из другой группы, которые спускали Михаила вниз на протяжении 3-4 часов, а также опытный врач из лагеря «Северный приют», который находился на высоте 3800 метров.

Лагерь МЧС на горе не работал из-за отсутствия финансирования, и спасатели могли оказать помощь лишь у подножья горы. Вертолет также не вылетел на помощь из-за облачной погоды. «Когда Михаила спустили, на нем не было обвязки и не было „кошек“. Должен был еще быть МЧС, но, как нам объяснили, в этом году им не заплатили зарплату и лагерь спасателей стоял пустой, их вообще не было на этой высоте. Они поднимались с самого низа. И врач на 3800 был один, только у нас. В вертолете из-за погоды было отказано, и ребята спускали его вниз сами», — рассказала участница подъема на гору Ольга Черных.

Отметим, что на сайтах, где предлагаются коммерческие услуги, сообщается, что любой человек без физической подготовки способен подняться на Эльбрус. И только на месте сообщается, что далеко не каждый может преодолеть восхождение. Те фирмы, у кого сформирован хороший штат специалистов, при получении травмы кем-либо из туристов сопровождают его в лагерь. Однако, как выяснилось, «везет» не всем.

Пока не ясно, кто именно отвечал за организацию восхождения Белякова на Эльбрус. Со слов Ольги Черных, одним из организаторов был «бизнес-блогер» Дмитрий Портнягин, который в ответ на обсуждение его причастности к инциденту начал угрожать. В настоящее время родители Михаила Белякова все время посвящают его лечению — мужчина находится в коме в одной из больниц Москвы. И времени разбираться с виновными в трагедии у них пока нет.