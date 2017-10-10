Стали известны результаты экспертизы мяса, изъятого из холодильника семейной четы Натальи и Дмитрия Бакшеевых из Краснодара. Экспертиза показала, что в холодильнике в мешках хранилось мясо людей, кошек, собак и говядина, сообщает канал Mash. Сейчас эксперты ждут результатов теста ДНК, чтобы понять, сколько всего людей было в холодильнике.
Ранее «URA.RU» сообщало о семье Бакшеевых, арестованной за массовые убийства и людоедство. По версии следствия, с 1999 года они убили и съели порядка тридцати человек. Останки семи человек нашли в их холодильнике в момент задержания. 11 сентября Дмитрий Бакшеев потерял сотовый телефон, в котором оказались фотографии убитых людей, голова, запеченная с яблоками. Сам людоед сделал селфи с человеческой рукой во рту. Рабочие, нашедшие мобильник, увидели фотографии и сразу понесли его в полицию. Сейчас оперативники проверяют версию, что каннибалы могли поставлять человечину в местные кафе. Во всяком случае нашлись владельцы точек общепита, которые рассказали о том, что предприимчивая женщина Наталья Бакшеева предлагала им мясо по дешевке.