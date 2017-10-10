{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
16:35  10 октября 2017 1

Людоеды из Краснодара не брезговали кошками и собаками. ФОТО

Каннибалы, кроме человечины, ели кошек и собакФото: Соцсеть

Стали известны результаты экспертизы мяса, изъятого из холодильника семейной четы Натальи и Дмитрия Бакшеевых из Краснодара. Экспертиза показала, что в холодильнике в мешках хранилось мясо людей, кошек, собак и говядина, сообщает канал Mash. Сейчас эксперты ждут результатов теста ДНК, чтобы понять, сколько всего людей было в холодильнике.

Ранее «URA.RU» сообщало о семье Бакшеевых, арестованной за массовые убийства и людоедство. По версии следствия, с 1999 года они убили и съели порядка тридцати человек. Останки семи человек нашли в их холодильнике в момент задержания. 11 сентября Дмитрий Бакшеев потерял сотовый телефон, в котором оказались фотографии убитых людей, голова, запеченная с яблоками. Сам людоед сделал селфи с человеческой рукой во рту. Рабочие, нашедшие мобильник, увидели фотографии и сразу понесли его в полицию. Сейчас оперативники проверяют версию, что каннибалы могли поставлять человечину в местные кафе. Во всяком случае нашлись владельцы точек общепита, которые рассказали о том, что предприимчивая женщина Наталья Бакшеева предлагала им мясо по дешевке.

Банки с тушенкой из человечины нашли в холодильнике людоедов
Фото: Соцсеть

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров