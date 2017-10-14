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14 октября 2017
13 октября 2017
10:56  14 октября 2017 0

Астронавты NASA поиграли со спиннером в невесомости. ВИДЕО

На игрушке стоит логотип NASAФото: скрин YouTube

Астронавты NASA сняли развлекательный ролик о том, как они играются со спиннером. Мужчины заставили фиджет крутиться в невесомости и исполнили кульбиты, держа его в руке.

На видео присутствуют Рэндольф Джеймс Брезник, Джозеф Акаба, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи, пишет агентство Nation News. Ролик набрал более 40 тысяч просмотров на YouTube и множество комментариев

«Налоги, потраченные в нужном месте?» — написали недовольные земляне. «Как долго это будет продолжаться, если вы просто оставите его?» — спросил заинтересованный подписчик канала «НАСА». «Человечество достигло своего пика», — выразил мнение скептик.

Ранее модной игрушкой заинтересовался Роспотребнадзор. Ведомство проверило, как спиннер влияет на психику детей и установило, что устройство абсолютно безопасно, напоминает телеканал 360.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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