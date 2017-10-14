Астронавты NASA поиграли со спиннером в невесомости. ВИДЕО

Астронавты NASA сняли развлекательный ролик о том, как они играются со спиннером. Мужчины заставили фиджет крутиться в невесомости и исполнили кульбиты, держа его в руке.
На видео присутствуют Рэндольф Джеймс Брезник, Джозеф Акаба, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи, пишет агентство Nation News. Ролик набрал более 40 тысяч просмотров на YouTube и множество комментариев
«Налоги, потраченные в нужном месте?» — написали недовольные земляне. «Как долго это будет продолжаться, если вы просто оставите его?» — спросил заинтересованный подписчик канала «НАСА». «Человечество достигло своего пика», — выразил мнение скептик.
Ранее модной игрушкой заинтересовался Роспотребнадзор. Ведомство проверило, как спиннер влияет на психику детей и установило, что устройство абсолютно безопасно, напоминает телеканал 360.