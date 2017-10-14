В субботу, 14 октября, в 11:7 по московскому времени с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1.а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07».
Спустя 8 минут 48 секунд после запуска космический грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя, после чего специалисты приступили к управлению его полетом, пишет RT.
В понедельник, 16 октября, в 14 часов состоится стыковка корабля с МКС. Ранее пуск корабля был запланирован на 12 октября, но позже перенесен на резервную дату, сообщает издание «Ведомости».
Грузовой корабль доставит на МКС больше двух тонн грузов, среди которых — топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, а также посылки космонавтам от родных.