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14 октября 2017
15:10  14 октября 2017 0

С Байконура стартовала ракета с грузом для Международной космической станции. Со второго раза

Роскосмос, пуск ракеты, байконур, запуск ракеты, протон-м
Успешный старт произведен со второго разаФото: Роскосмос

В субботу, 14 октября, в 11:7 по московскому времени с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1.а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07».

Спустя 8 минут 48 секунд после запуска космический грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя, после чего специалисты приступили к управлению его полетом, пишет RT.

В понедельник, 16 октября, в 14 часов состоится стыковка корабля с МКС. Ранее пуск корабля был запланирован на 12 октября, но позже перенесен на резервную дату, сообщает издание «Ведомости».

Грузовой корабль доставит на МКС больше двух тонн грузов, среди которых — топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, а также посылки космонавтам от родных.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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