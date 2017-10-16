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16 октября 2017
12:41  16 октября 2017 0

В Томске из-за смерти Марьянова отменили спектакль

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Кассы возвращают деньги за билетыФото: Анна Майорова © URA.RU

В Томске отменили спектакль «Нереальное шоу», главную роль в котором играл скончавшийся накануне актер Дмитрий Марьянов.

Спектакль «Нереальное шоу», который должен был пройти в понедельник, 16 октября, отменен. Запланированный показ в Новосибирске также не состоится, передает RT.

«Спектакль отменен в связи со смертью актера, денежные средства возвращаются», — пояснил представитель «Городских зрелищных касс», его слова приводит телеканал 360.

В Подмосковье на 48-м году жизни скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Причина смерти устанавливается.

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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