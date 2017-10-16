В Томске из-за смерти Марьянова отменили спектакль

В Томске отменили спектакль «Нереальное шоу», главную роль в котором играл скончавшийся накануне актер Дмитрий Марьянов.
Спектакль «Нереальное шоу», который должен был пройти в понедельник, 16 октября, отменен. Запланированный показ в Новосибирске также не состоится, передает RT.
«Спектакль отменен в связи со смертью актера, денежные средства возвращаются», — пояснил представитель «Городских зрелищных касс», его слова приводит телеканал 360.
В Подмосковье на 48-м году жизни скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Причина смерти устанавливается.