04:55 18 октября 2017 0

Маркетолог из Екатеринбурга Татьяна Гараджа может стать самой красивой офисной работницей России Фото: missoffice.ru

Сразу две представительницы уральского региона стали финалистками международного конкурса красоты среди офисных работниц. На последнем этапе состязания 24-летняя жительница Екатеринбурга Татьяна Гараджа и 27-летняя Александра Сибилева из Челябинска вместе с 28 другими участницами поборются за главный приз — 1 миллион рублей.

По данным организаторов конкурса, заявку на кастинг отправили более 18 тысяч девушек со всех городов России и СНГ. Побороться за титул «Мисс Офис-2017» могли офисные работницы от 18 до 30 лет с хорошими внешними данными. Большую роль при отборе также сыграли образование, карьера и увлечения претенденток. Так, после определения дебютанток и подведения итогов зрительского голосования, до финала добрались две девушки с Урала. Татьяна, возглавляющая отдел маркетинга одной из компаний Екатеринбурга, рассказала об увлечении танцами и автомобилями. А челябинский специалист по работе с молодежью Александра поделилась мечтой отправиться в космос.

Несмотря на то, что организаторы уже отобрали лучших из лучших, девушкам предстоит много работы. Финал конкурса состоится 1 декабря в Московском Дворце Молодежи.