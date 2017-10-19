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19 октября 2017
10:30  19 октября 2017 0

Инженеры из Сургута поборются за звание лучших на конкурсе в Кургане

Татьяна Марченко и Евгений ЖилинФОТО: ЭК Восток

В Кургане 23—24 октября пройдет финальный этап конкурса профмастерства «лучший по профессии», который проводится АО «ЭК «Восток». В число претендентов на звание лучших вошли инженеры Сургутского филиала компании.

Соревнования пройдут по двум категориям: «Электроэнергия» и «Вода, тепло». В номинации «Лучший инженер» категории «Электроэнергия» примет участие Евгений Жилин, мастер службы энергоучета Сургутского филиала АО «ЭК «Восток», а в номинации «Лучший контролер» категории «Электроэнергия» Сургутский филиал представит Татьяна Марченко, инженер 2 категории службы энергоучета.

«Мы рады, что в финал конкурса вышли работники нашего филиала, ведь он самый немногочисленный среди других филиалов компании. Участие в конкурсе дает новые возможности для профессионального развития, личностного роста и взаимного обмена опытом», — отметил директор Сургутского филиала компании «Восток» Руслан Сатдаров.

Победители и участники конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.

Сергей Макеев
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