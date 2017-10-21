К трагическому ДТП в Харькове может быть причастен сотрудник СБУ

07:34 21 октября 2017 0

Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ ФОТО: группа Харьков City в Facebook

К трагическому ДТП в Харькове, в котором погибли пять человек, может быть причастен сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в своем Twitter.

«Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ», — приводит слова депутата «Газета.ру».

По его данным, за рулем автомобиля Volkswagen Touareg, в которую изначально врезалась Елена Зайцева на Lexus, был сотрудник СБУ. При этом Дробкин заявил, что не оправдывает виновницу аварии — 20-летнюю стритрейсершу, дочь местного предпринимателя. Девушка устроила гонки по улицам Харькова и спровоцировала столкновение с внедорожником. Volkswagen отбросило на пешеходов, стоявших на тротуаре. Погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Елену Зайцеву поместили под арест. Установлено, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения — в ее крови обнаружены опиаты, передает телеканал 360.