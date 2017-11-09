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09 ноября 2017
16:43  09 ноября 2017 0

Сайты «Росбалта» и газеты «Ведомости» оказались недоступны для читателей

клипарт Копьютеры и соц сети, браузер, поломка, сбой, компьютер, отсутствие связи, сеть, интернет
Сбой в работе СМИ произошел из-за заграничных провайдеровФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сайт информагентства «Росбалт» и газеты «Ведомости» 9 ноября оказались недоступны для читателей. Выяснилось, что проблемы связаны с сетевым оборудованием изданий.

«Ведомости» пояснили читателям, что сайт недоступен по техническим причинам. «Проблема возникла на стороне провайдера, ведутся работы по ее устранению», — отмечается в заявлении. Оповестить подписчиков о возобновлении работы сайта издание обещает через социальные сети.

В «Росбалте» РБК пояснили, что в датацентре в Страсбурге произошла авария. «Причем, аварийная система не сработала, и не включился дизельный генератор. Проблемы не только у нас. Но и еще у ряда российских изданий, которые „хостятся“ у этого провайдера», — сообщил изданию главред «Росбалта» Николай Ульянов.

В СМИ надеются, что работа сайтов будет восстановлена в ближайшие часы.

Нина Калинина
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