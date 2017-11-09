Сайты «Росбалта» и газеты «Ведомости» оказались недоступны для читателей

Сайт информагентства «Росбалт» и газеты «Ведомости» 9 ноября оказались недоступны для читателей. Выяснилось, что проблемы связаны с сетевым оборудованием изданий.
«Ведомости» пояснили читателям, что сайт недоступен по техническим причинам. «Проблема возникла на стороне провайдера, ведутся работы по ее устранению», — отмечается в заявлении. Оповестить подписчиков о возобновлении работы сайта издание обещает через социальные сети.
В «Росбалте» РБК пояснили, что в датацентре в Страсбурге произошла авария. «Причем, аварийная система не сработала, и не включился дизельный генератор. Проблемы не только у нас. Но и еще у ряда российских изданий, которые „хостятся“ у этого провайдера», — сообщил изданию главред «Росбалта» Николай Ульянов.
В СМИ надеются, что работа сайтов будет восстановлена в ближайшие часы.