Следователям удалось обнаружить тетрадь, в которой вела расчеты собранных полковником МВД Дмитрием Захарченко миллионов. Его мать — учитель математики. Выступая в Никулинском суде Москвы об изъятии в пользу государства имущества Захарченко, прокурор Сергей Бочкарев отметил, что суммы, изъятые в квартире экс-полковника МВД, и записи в тетради «подбиваются».
Сергей Бочкарев отметил, что тетрадь в 12 листов стала приложением к огромной сумме денег (в квартире Захарченко, напомним, было обнаружено 120 млн долларов и 2 млн евро). «Когда мы ознакомились с этой тетрадкой, оказалось, что мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, конспектировала объем этих денежных средств», — цитирует слова прокурора РБК.
Сторона обвинения считает, что Захарченко доверил подсчет многомиллионных доходов своей матери, так как она преподавала в школе математику. «Все расчеты, которые приведены в этой тетрадке, выполнены в столбик. Сумма такая-то плюс сумма такая-то. Мы в дальнейшем сопоставили эти суммы с изъятыми деньгами. Вы знаете, бьются суммы», — подчеркнул Сергей Бочкарев. Он подчеркнул, что почерк матери Захарченко в тетради установлен экспертизой.
Бывший борец с коррупцией в органах МВД мог за сутки извлечь доход в 23 миллиона рублей — такую сумму озвучили в суде, пишет «Национальная служба новостей». Как передает издание, в суде решается вопрос о передаче в пользу государства имущества Захарченко на 9 миллиардов рублей — это 27 квартир и парковочных мест в элитных районах города, а также 4 дорогих иномарки.
Ранее Захарченко заявил на суде, что накопил эти средства. По словам подозреваемого во взяточничестве полковника, он откладывал деньги с зарплаты. Между тем родственники говорят о том, что деньги им подкинули.
Дмитрий Захарченко в МВД курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года он был задержан по подозрению во взяточничестве. СМИ оценивают состояние Захарченко в 374 млн рублей, более 140 млн долларов, два млн евро, 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма. В феврале 2017 года следователи выявили еще два коррупционных эпизода в биографии бывшего силовика.