04:42 22 ноября 2017 0

После окончательное реорганизации функции патрульных частей Росгвардии отдадут ОМОНу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) в ходе реформирования избавится от доставшихся ей «по наследству» от Внутренних войск МВД специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ). За счет этого будут усилены отряды ОМОН, на которые будут возложены задачи ликвидируемых подразделений.

СМВЧ еще будучи в составе МВД традиционно занимались охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности в крупных городах, в том числе во время массовых мероприятий, а также патрулированием улиц. Правда, в отличии от подразделений патрульно-постовой службы полиции МВД, СМВЧ комплектуются за счет солдат срочной службы.

Как сообщают «Известия», после реформы, которая формально завершается в 2017 году, СМВЧ могут остаться в Крыму, а также в городах, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, то есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Но вот будут ли эти части существовать после окончания ЧМ-2018, пока неясно. Скорее всего, СМВЧ будут расформированы, а задачи ОМОН скорректируют, отдав им функционал данных частей.

Отметим, в настоящее время моторизованные спецчасти Росгвардии насчитывают 24 полка и 37 отдельных батальонов общей численностью более 50 тыс. человек. В 2016 году году военнослужащие СМВЧ выполнили более 10 тыс. заданий в рамках патрульно-постовой службы, задержав свыше 786 тыс. правонарушителей.

Напомним, Росгвардия как самостоятельная структура была сформирована в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД. В ФСВНГ также вошли подразделения ОМОН, СОБР, а также вневедомственной охраны и контроля за оборотом оружия.