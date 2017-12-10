Вездеходы НАТО увязли в грязи на обочине дороги
Недалеко от польского города Любен военная колонна НАТО оказалась в блокаде из-за грязи. Несколько бронированных вездеходов пришлось вытаскивать с помощью грузовика с лебедкой.
Колонна техники Альянса остановилась на обочине, чтобы проверить тормоза, но вывернуть снова на дорогу не смогла — колеса боевых машин увязли в грязи, сообщает РЕН ТВ. Все попытки военнослужащих вытащить увязшую технику самостоятельно обернулись еще большей проблемой: вездеходы просто завалились на бок.
А итоге на помощь боевым машинам НАТО пришлось вызывать спецавтомобиль.