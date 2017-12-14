YouTube предупредили о блокировке в России. У сервиса есть сутки

19:33 14 декабря 2017 0

Видеосервис должен удалить противозаконный контент Фото: Flickr

Роскомнадзор выступил с предупреждением о возможной блокировке YouTube на территории России. Видеосервису даны сутки на удаление контента, противоречащего российскому законодательству.

Пока заявление Роскомнадзора носит предупредительный характер, сообщает «Национальная служба новостей». Решение о блокировке будет приниматься на основании того, как отреагирует администрация сервиса на требование о соблюдении российского законодательства. Если контент не будет отредактирован в течение суток — начнется этап процессуальных действий.

В ведомстве подчеркнули, что предупреждение YouTube было отправлено на основании требований Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, на которых размещен нарушающий законы страны контент. Ранее Роскомнадзор выдвинул аналогичное требование к Twitter.