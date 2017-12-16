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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:38  16 декабря 2017 0

В Иркутской области перевернулся пассажирский автобус. Есть пострадавшие

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Пострадавшие доставлены в больницуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Братском районе Иркутской области опрокинулся рейсовый автобус с 38 пассажирами. В результате аварии пострадали 10 человек.

«На 140-м километре федеральной автодороги А-331 „Вилюй“ произошло ДТП с опрокидыванием рейсового автобуса сообщением „Усть-Кут — Иркутск“. По предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе водитель», — рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах.

Все пострадавшие, по словам собеседника агентства, были доставлены в больницу. Работающие на месте сотрудники ДТП устанавливают обстоятельства аварии. В региональном Управлении МЧС факт аварии подтвердили, отметив, что в ликвидации последствий задействовано 18 человек и 6 единиц техники.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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