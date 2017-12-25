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26 декабря 2017
25 декабря 2017
15:51  25 декабря 2017 2

«Низкая точность компенсируется мощностью». В Сети высмеяли доклад Путину о российских ракетах. ФОТО

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, ракетный комплекс, баллистическая ракета
Командующий РВСН сделал странный «комплимент» российским ракетамФото: depositphotos.com © URA.RU

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН в Балашихе командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев сделал неоднозначное заявление о российских ракетах. В Сети с юмором восприняли его слова.

«Одной такой ракеты на три штата хватит. Низкая точность ракеты компенсируется мощностью заряда!» — приводит сообщение Каракаева «Лентач» в Twitter. На пост незамедлительно отреагировали публичные личности, например, журналисты Алексей Венедиктов и Рустем Адагамов. Также сообщение вызвало большой отклик среди подписчиков.

«То есть похвастаться самыми социально обеспеченными людьми в стране не получается… Из-за таких дебильных высказываний на всех остальных автоматически вешаются ярлыки о тупости военных… Низкая точность — это что, это как запуск спутников на дно океана?» — прокомментировали пользователи посты в соцсети.

Ранее США ввели санкции в отношении уральского завода. Как сообщало «URA.RU», поводом стало создание крылатой ракеты 9М729, которая якобы не укладывается в нормы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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