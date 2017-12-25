15:51 25 декабря 2017 2

Командующий РВСН сделал странный «комплимент» российским ракетам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН в Балашихе командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев сделал неоднозначное заявление о российских ракетах. В Сети с юмором восприняли его слова.

«Одной такой ракеты на три штата хватит. Низкая точность ракеты компенсируется мощностью заряда!» — приводит сообщение Каракаева «Лентач» в Twitter. На пост незамедлительно отреагировали публичные личности, например, журналисты Алексей Венедиктов и Рустем Адагамов. Также сообщение вызвало большой отклик среди подписчиков.

«То есть похвастаться самыми социально обеспеченными людьми в стране не получается… Из-за таких дебильных высказываний на всех остальных автоматически вешаются ярлыки о тупости военных… Низкая точность — это что, это как запуск спутников на дно океана?» — прокомментировали пользователи посты в соцсети.

Ранее США ввели санкции в отношении уральского завода. Как сообщало «URA.RU», поводом стало создание крылатой ракеты 9М729, которая якобы не укладывается в нормы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.